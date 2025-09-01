Мужчина работал на фестивале уборщиком: он показал найденные "сокровища" (видео)

Житель Великобритании известный под ником @vee3rdeye работал уборщиком на знаменитом музыкальном фестивале. За время работы мужчине удалось собрать "коллекцию" потерянных вещей, которые он показал в сети.

По словам британца, он вместе с другими 75 людьми в течение нескольких недель занимались сбором мусора и вещей, о чем мужчина рассказал в своем Tiktok.

Ролик стал вирусным — набрал более 972 тыс. просмотров. Мужчина рассказывает, что вместе с другими волонтерами убирал участок, где проходил фестиваль в Гластонберри вблизи знаменитой фермы в Сомерсете.

"Люди теряли кучу ценных вещей — вот то, что попалось мне на глаза", — пояснил он.

Высыпав содержимое рюкзака на стол, парень начал показывать "трофеи". Сначала достал резиновую руку и пошутил о своей "коллекции ложечек для крошечных мисок с хлопьями". Далее он продемонстрировал украшения: 12 сережек, 10 ожерелий, два браслета и пять колец — среди них было и массивное с изображением Hello Kitty.

К игрушечным находкам попали фигурка тролля с голубыми волосами и еще одна — уже без них, два маленьких динозавра, резиновый кальмар, несколько утят-брызгалок, скелетная рука и "пиратский" дублон.

Vee также обнаружил четыре связки ключей от жилья, деревянный кубик, ракушки, брелоки для Crocs, световой выключатель, гитарный медиатор, а еще палку, которая напоминает шоколадный батончик. Самыми ценными стали 40 фунтов (2240 грн) наличными (которые он сразу потратил) и загадочный золотой верхушечный элемент, с которым сам не знает что делать.

"Как считаете, стоил ли этот месяц уборки?" — сказал автор ролика с юмором, спросив мнения у подписчиков и добавив, что готов вернуть вещи владельцам, если они обратятся к нему с такой просьбой.

Что говорят в сети

Пользователи в сети поделились на две группы с противоположными мнениями. Одни были заинтересованы находками мужчины, вторые — выражали разочарование от того, сколько мусора оставляют люди после себя.

Больше всего пользователям понравились следующие реплики:

"Честно, глядя на такую грязь, кажется, человечеству пора вымереть";

"Я когда-то жил неподалеку от Гластонбери. Считаю этот фестиваль бессмысленным, ведь никто не думает об окружающей среде".

"Не могу понять этой культуры "выбросить и забыть". Когда-то главное правило звучало: "Не оставляй следа". Я был на фестивалях — и всегда паковал свои вещи обратно. Мусор — в бак, вещи — со мной. Разве это что-то невероятное?";

"Спасибо, что ты убираешь территорию после этих идиотов".

