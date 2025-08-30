Мальчик нашел бриллиантовое кольцо по дороге в магазин: всех удивило то, что произошло потом (фото)

10-летний Кел Бланк из Миссури, США, нашел бриллиантовое свадебное кольцо на стоянке магазина. Мальчик не только вернул его владелице, но и написал трогательное письмо, отполировал украшение и положил в специальную коробочку.

Кэл Бланк заметил бриллиантовое кольцо во время утренней поездки за покупками с папой. Когда мальчик вернулся домой и показал находку своей маме, врачу Келли, она была ошеломлена. Об этой истории рассказывает местный телеканал KSDK.

"Он бросил это кольцо мне в руку. Моя рука едва не упала на пол. Подумала: "Это прекрасное кольцо, и кто-то ужасно скучает по нему", — вспоминает женщина.

Кольцо стоит 20 тысяч долларов

Действительно, владелица кольца Мэй Прецель была в отчаянии, обнаружив, что украшения больше нет на ее пальце. Это кольцо стоило около 20 тысяч долларов и ознаменовало важную веху в жизни супругов.

"Я недавно перенесла операцию и похудела, поэтому кольцо, которое раньше плотно прилегало, соскользнуло с пальца, когда я поворачивала тележку в магазине", — объяснила Мэй.

10-летний Кэл Бланк из Миссури Фото: YouTube

Камень, которым инкрустировано украшение, — это оригинальный бриллиант, подаренный ей любимым мужем на помолвку более 50 лет назад. На протяжении десятилетий на украшении несколько раз меняли оправу.

Поиск владелицы

Мама Кэла позвонила в магазин и узнала, что кто-то из клиентов сообщил о пропавшем кольце. Однако перед тем, как они с сыном принесли драгоценность в магазин, 10-летний мальчик сделал кое-что неожиданное и невероятно трогательное.

Он потратил время на то, чтобы отполировать кольцо и положил его в специальную коробочку, а затем сел и написал письмо Мэй.

"Мне немного хотелось оставить его себе, потому что оно красивое и блестящее. Надеюсь, теперь вы будете спокойны, что ваше кольцо нашлось", — написал он.

