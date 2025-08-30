Хлопчик знайшов діамантову обручку дорогою у магазин: всіх здивувало те, що сталося потім (фото)
10-річний Кел Бланк з Міссурі, США, знайшов діамантову весільну каблучку на стоянці магазину. Хлопчик не лише повернув її власниці, а й написав зворушливий лист, відполірував прикрасу та поклав у спеціальну коробочку.
Кел Бланк помітив діамантову каблучку під час ранкової поїздки за покупками з татом. Коли хлопчик повернувся додому й показав знахідку своїй мамі, лікарці Келлі, вона була приголомшена. Про історою розказує місцевий телеканал KSDK.
"Він кинув цю каблучку мені в руку. Моя рука ледь не впала на підлогу. Подумала: "Це прекрасна каблучка, і хтось жахливо сумує за нею", — згадує жінка.
Каблучка коштує 20 тисяч доларів
Дійсно, власниця каблучки Мей Прецель була в розпачі, виявивши, що прикраси більше немає на її пальці. Ця каблучка коштувала близько 20 тисяч доларів і ознаменувала важливу віху в житті подружжя.
"Я нещодавно перенесла операцію і схудла, тому каблучка, яка раніше щільно прилягала, зісковзнула з пальця, коли я повертала візок у магазині", — пояснила Мей.
Камінь, яким інкрустована прикраса, — це оригінальний діамант, який їй подарував коханий чоловік на заручини понад 50 років тому. Протягом десятиліть на прикрасі кілька разів міняли оправу.
Пошук власниці
Мама Кела зателефонувала до магазину і дізналася, що хтось з клієнтів повідомив про зниклу каблучку. Однак перед тим, як вони з сином принесли коштовність до магазину, 10-річний хлопчик зробив дещо несподіване та неймовірно зворушливе.
Він витратив час на те, щоб відполірувати каблучку та поклав її в спеціальну коробочку, а потім сів і написав листа Мей.
"Мені трохи хотілося залишити її собі, бо вона красива і блискуча. Сподіваюся, тепер ви будете спокійні, що ваша каблучка знайшлась", — написав він.
