Чоловік працював на фестивалі прибиральником: він показав знайдені "скарби" (відео)

Мешканець Великої Британії відомий під ніком @vee3rdeye працював прибиральником на знаменитому музичному фестивалі. За час роботи чоловіку вдалося зібрати "колекцію" втрачених речей, які він показав у мережі.

За словами британця, він разом з іншими 75 людьми протягом кількох тижнів займалися збором сміття та речей, про що чоловік розповів у своєму Tiktok.

Ролик став вірусним — набрав понад 972 тис. переглядів. Чолові розповідає, що разом з іншими волонтерами прибирав ділянку, де проходив фестиваль у Гластонберрі поблизу знаменитої ферми в Сомерсеті.

"Люди губили купу цінних речей — ось те, що трапилося мені на очі", — пояснив він.

Висипавши вміст рюкзака на стіл, хлопець почав показувати "трофеї". Спершу дістав гумову руку і пожартував про свою "колекцію ложечок для крихітних мисок із пластівцями". Далі він продемонстрував прикраси: 12 сережок, 10 намист, два браслети та п’ять каблучок — серед них була й масивна з зображенням Hello Kitty.

До іграшкових знахідок потрапили фігурка троля з блакитним волоссям і ще одна — вже без нього, два маленькі динозаври, гумовий кальмар, кілька каченят-бризкалок, скелетна рука та "піратський" дублон.

Vee також виявив чотири зв’язки ключів від житла, дерев’яний кубик, мушлі, брелоки для Crocs, світловий вимикач, гітарний медіатор, а ще палицю, яка нагадує шоколадний батончик. Найціннішими стали 40 фунтів (2240 грн) готівкою (які він одразу витратив) та загадковий золотий верхівковий елемент, із яким сам не знає що робити.

"Як вважаєте, чи вартий був цей місяць прибирання?" — сказав автор ролика з гумором, запитавши думки у підписників і додавши, що готовий повернути речі власникам, якщо вони звернуться до нього з таким проханням.

Що кажуть в мережі

Користувачі в мережі поділилися на дві групи з протилежними думками. Одні були зацікавлені знахідками чоловіка, другі — висловлювали розчарування від того, скільки сміття залишають люди після себе.

Найбільше користувачам сподобалися такі репліки:

"Чесно, дивлячись на такий бруд, здається, людству пора вимерти";

"Я колись жив неподалік Гластонбері. Вважаю цей фестиваль безглуздим, адже ніхто не думає про довкілля".

"Не можу зрозуміти цієї культури "викинути й забути". Колись головне правило звучало: "Не залишай сліду". Я був на фестивалях — і завжди пакував свої речі назад. Сміття — у бак, речі — зі мною. Хіба це щось неймовірне?";

"Дякуємо, що ти прибираєш територію після цих ідіотів".

