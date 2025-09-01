10 лет в тени миллиардера: личный помощник раскрыл тайны богатой семьи

Мужчина поделился опытом работы на семью миллиардера. По его словам, сначала он устроился личным водителем вместе со своим отцом, а позже получил повышение до должности личного помощника.

Пользователь популярного форума Reddit под ником Witchmarch рассказал о десяти годах, проведенных в роли сотрудника семьи миллиардера.

Как отметил автор поста, в семье постоянно работает от шести человек персонала. При этом образ жизни богачей, по его наблюдению, выглядит довольно сдержанно. Они предпочитают бизнес-класс частным самолетам и владеют лишь теми домами, которыми действительно пользуются.

Самым необычным решением он назвал строительство полноценной звукозаписывающей студии прямо на участке. Идея возникла после того, как один из взрослых детей вспомнил о своем давнем увлечении музыкой. Уже на следующий день команда строителей возводила студию. Однако, по словам помощника, подобные расходы не сравнимы с расточительностью других состоятельных людей, которые, например, содержат собственные зоопарки.

Одним из самых странных заданий стало поручение купить редкие конфеты в другой стране. Обычно семья сама привозит их в больших количествах, но в тот раз что-то пошло не так, и сотруднику пришлось ехать три часа в одну сторону.

"Мне даже понравилось, поездка оказалась приятной", — добавил автор.

