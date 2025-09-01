10 років у тіні мільярдера: особистий помічник розкрив таємниці багатої родини

Чоловік поділився досвідом роботи на сім'ю мільярдера. За його словами, спочатку він влаштувався особистим водієм разом зі своїм батьком, а пізніше отримав підвищення до посади особистого помічника.

Користувач популярного форуму Reddit під ніком Witchmarch розповів про десять років, проведених у ролі співробітника сім'ї мільярдера.

Як зазначив автор поста, у родині постійно працює від шести осіб персоналу. При цьому спосіб життя багатіїв, за його спостереженням, виглядає досить стримано. Вони надають перевагу бізнес-класу над приватними літаками і володіють лише тими будинками, якими справді користуються.

Найнезвичайнішим рішенням він назвав будівництво повноцінної звукозаписної студії просто на ділянці. Ідея виникла після того, як один із дорослих дітей згадав про своє давнє захоплення музикою. Уже наступного дня команда будівельників зводила студію. Однак, за словами помічника, подібні витрати не можна порівняти з марнотратством інших заможних людей, які, наприклад, утримують власні зоопарки.

Ілюстративне фото Фото: Shutterstock

Одним із найдивніших завдань стало доручення купити рідкісні цукерки в іншій країні. Зазвичай сім'я сама привозить їх у великих кількостях, але того разу щось пішло не так, і співробітникові довелося їхати три години в один бік.

"Мені навіть сподобалося, поїздка виявилася приємною", — додав автор.

