Профессор университета станцевал под знаменитый хит Болливуда и стал звездой сети (видео)

Преподаватель одного из индийских университетов Радж Пушпа показал свои навыки танцора под легендарный трек "Мукабала" (Muqabala). В сети с восторгом прокомментировали идеальные движения мужчины и сказали, что он является настоящим танцором.

Господин Пушпа уже давно показывает свои танцевальные умения и является звездой среди индусов за свою страсть и исполнение танка, как это видно на обнародованном видео в Instagram.

Видео с зажигательным танцем профессора стало вирусным — набрало более 7,4 млн просмотров. На кадрах можно увидеть, как профессор Пушпа начинает двигаться на площадке для танцев.

Мужчина прямо в такт мелодии и ритма практически полностью воспроизводит движения из знаменитого танца в Болливуде под названием "Мукабала" (Muqabala). Этот трек в свое время в начале 2010-х стал местных хитом в Индии, а танец под ритмичную музыку неоднократно обыгрывали как в Индии, так и за рубежом.

Даже непредвиденная ситуация не остановила его: во время танца слетела одна из его туфель. Но профессор не растерялся, поэтому он снял и вторую и продолжил выступление, не теряя ритма.

Издание NDTV пишет, что это — не первый раз, когда профессор Радж со своими танцами становится героем соцсетей. Ранее он привлекал внимание танцем под битксинговый трек, демонстрируя естественный ритм и неуемную энергию.

Что говорят в сети

Пользователи соцсетей были в восторге от видео, называя его "мастером танца". Некоторые даже сравнивали его с легендарным Майклом Джексоном, а больше всего юзерам понравились такие отзывы:

"Рожденный для танцев, но вынужденный быть профессором";

"Бро пожертвовал своей страстью и стал преподавателем ради семьи";

"Как он снял вторую туфлю... Мегапрофессионально";

"А как в такт все: четко, ярко и с энергией. Вот его настоящая страсть!";

"Господину профессору пора в Болливуд — там таких талантов нынче не хватает".

