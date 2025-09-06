Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
СвітФан

Професор університету станцював під знаменитий хіт Болівуду та став зіркою мережі (відео)

Професор університету станцював під знаменитий хіт Болівуду та став зіркою мережі
Професор з Індії став зіркою мережі завдяки своєму танцю | Фото: колаж Фокус

Викладач одного з індійських університетів Радж Пушпа показав свої навички танцюриста під легендарний трек "Мукабала" (Muqabala). В мережі з захопленням прокоментували ідеальні рухи чоловіка та сказали, що він є справжнім танцюристом.

Related video

Пан Пушпа вже давно показує свої танцювальні вміння та є зіркою серед індусів за свою пристрасть та виконання танку, як це видно на оприлюдненому відео в Instagram.

Відео з запальним танцем професора стало вірусним — набрало понад 7,4 млн переглядів. На кадрах можна побачити, як професор Пушпа починає рухатися на майданчику для танців.

Чоловік прямо в такт мелодії та ритму практично повністю відтворює рухи зі знаменитого танцю в Боллівуді під назвою "Мукабала" (Muqabala). Цей трек свого часу на початку 2010-х став місцевих хітом в Індії, а танок під ритмічну музику неодноразово обігрували як в Індії, так і закордоном.

Навіть непередбачена ситуація не зупинила його: під час танцю злетіла одна з його туфель. Але професор не розгубився, тож він зняв і другу та продовжив виступ, не втрачаючи ритму.

Видання NDTV пише, що це — не перший раз, коли професор Радж зі своїми танцями стає героєм соцмереж. Раніше він привертав увагу танцем під бітксінговий трек, демонструючи природний ритм і невгамовну енергію.

Що кажуть в мережі

Користувачі соцмереж були в захваті від відео, називаючи його "майстром танцю". Дехто навіть порівнював його з легендарним Майклом Джексоном, а найбільше юзерам сподобалися такі відгуки:

  • "Народжений для танців, але змушений бути професором";
  • "Бро пожертвував своєю пристрастю і став викладачем заради родини";
  • "Як він зняв другу туфлю… Мегапрофесійно";
  • "А як в такт усе: чітко, яскраво та з енергією. Ось його справжня пристрасть!";
  • "Пану професору пора в Боллівуд — там таких талантів нині не вистачає".

Раніше Фокус розповідав, що реакція тата на перший танець доньки стала вірусною. Жвава музика також не залишила байдужим батька нареченої, 66-річного Мігеля Анхеля Мішеля, рухи якого більше привернули уваги користувачів соцмереж.

Згодом стало відомо про вірусний танець під назвою "Аура-фармінг". 11-річний хлопчик з Індонезії Раян Аркан Даха став інтернет-сенсацією, коли показав свої навички танцю під час перегонів на веслових човнах.