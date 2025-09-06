Професор університету станцював під знаменитий хіт Болівуду та став зіркою мережі (відео)

Викладач одного з індійських університетів Радж Пушпа показав свої навички танцюриста під легендарний трек "Мукабала" (Muqabala). В мережі з захопленням прокоментували ідеальні рухи чоловіка та сказали, що він є справжнім танцюристом.

Пан Пушпа вже давно показує свої танцювальні вміння та є зіркою серед індусів за свою пристрасть та виконання танку, як це видно на оприлюдненому відео в Instagram.

Відео з запальним танцем професора стало вірусним — набрало понад 7,4 млн переглядів. На кадрах можна побачити, як професор Пушпа починає рухатися на майданчику для танців.

Чоловік прямо в такт мелодії та ритму практично повністю відтворює рухи зі знаменитого танцю в Боллівуді під назвою "Мукабала" (Muqabala). Цей трек свого часу на початку 2010-х став місцевих хітом в Індії, а танок під ритмічну музику неодноразово обігрували як в Індії, так і закордоном.

Навіть непередбачена ситуація не зупинила його: під час танцю злетіла одна з його туфель. Але професор не розгубився, тож він зняв і другу та продовжив виступ, не втрачаючи ритму.

Видання NDTV пише, що це — не перший раз, коли професор Радж зі своїми танцями стає героєм соцмереж. Раніше він привертав увагу танцем під бітксінговий трек, демонструючи природний ритм і невгамовну енергію.

Що кажуть в мережі

Користувачі соцмереж були в захваті від відео, називаючи його "майстром танцю". Дехто навіть порівнював його з легендарним Майклом Джексоном, а найбільше юзерам сподобалися такі відгуки:

"Народжений для танців, але змушений бути професором";

"Бро пожертвував своєю пристрастю і став викладачем заради родини";

"Як він зняв другу туфлю… Мегапрофесійно";

"А як в такт усе: чітко, яскраво та з енергією. Ось його справжня пристрасть!";

"Пану професору пора в Боллівуд — там таких талантів нині не вистачає".

