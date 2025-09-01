Бездомный вернул чек на $10 000, найденный им на улице, и получил гораздо больше взамен

Жизнь бездомного мужчины из США кардинально изменилась после того, как он поступил честно и вернул найденный чек на 10 000 долларов (413 тысяч гривен).

Related video

Вместо денег американец получил жилье, образование и новую работу. Об этом пишет Lad Bible.

В прошлом году в Нью-Хейвене, штат Коннектикут, Элмер Альварес обнаружил на улице крупный чек. Несмотря на собственные трудности, он даже не задумался о том, чтобы его присвоить, и решил разыскать владельца.

Чек принадлежал агенту по недвижимости Роберте Хоски. Женщина была поражена поступком мужчины. Вместо награды за возврат она помогла ему снять жилье, оплатив семь месяцев аренды, а затем профинансировала обучение в школе недвижимости.

Сегодня Элмер и Роберта работают вместе над проектом по созданию временного дома для бездомных подростков и молодых людей. Сам Альварес станет консультантом при центре, чтобы делиться опытом и помогать тем, кто оказался в беде.

"Я знаю, что значит быть бездомным. Никто не заслуживает такой жизни", — сказал он.

Элмер и Роберта работают вместе Фото: CBS News

Оказалось, что сама Роберта когда-то тоже была бездомной матерью-подростком, но сумела построить успешный бизнес. Теперь она использует свой опыт, чтобы помогать другим.

Эта история вызвала широкий отклик в сети. Пользователи Reddit делились личными воспоминаниями и подчеркивали, насколько важно давать бездомным шанс на новую жизнь.

"Доказательство того, что для того, чтобы поступать правильно, не нужны деньги, а только характер", — написал один из комментаторов. Другой добавил: "Вера в человечество восстановлена".

Ранее Фокус сообщал, что мужчина выиграл в лотерею, используя цифры с номерного знака автомобиля. Победитель сообщил, что в ближайшем будущем он планирует отремонтировать старый дом.

Также стало известно, что парень зашел в казино и сорвал почти 400 джекпотов за день. Мужчина выиграл более 1,82 млн долларов (почти 75 млн гривен), установив рекорд по числу победных комбинаций за сутки.