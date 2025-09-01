Безхатченко повернув чек на $10 000, знайдений ним на вулиці, і отримав набагато більше натомість

Життя бездомного чоловіка зі США кардинально змінилося після того, як він вчинив чесно і повернув знайдений чек на 10 000 доларів (413 тисяч гривень).

Замість грошей американець отримав житло, освіту та нову роботу. Про це пише Lad Bible.

Минулого року в Нью-Гейвені, штат Коннектикут, Елмер Альварес виявив на вулиці великий чек. Попри власні труднощі, він навіть не задумався про те, щоб його привласнити, і вирішив розшукати власника.

Чек належав агентці з нерухомості Роберті Госкі. Жінка була вражена вчинком чоловіка. Замість нагороди за повернення вона допомогла йому винайняти житло, сплативши сім місяців оренди, а потім профінансувала навчання в школі нерухомості.

Сьогодні Елмер і Роберта працюють разом над проєктом зі створення тимчасового будинку для безпритульних підлітків і молодих людей. Сам Альварес стане консультантом при центрі, щоб ділитися досвідом і допомагати тим, хто опинився в біді.

"Я знаю, що означає бути бездомним. Ніхто не заслуговує на таке життя", — сказав він.

Виявилося, що сама Роберта колись теж була бездомною матір'ю-підлітком, але зуміла побудувати успішний бізнес. Тепер вона використовує свій досвід, щоб допомагати іншим.

Ця історія викликала широкий відгук у мережі. Користувачі Reddit ділилися особистими спогадами та наголошували, наскільки важливо давати безхатченкам шанс на нове життя.

"Доказ того, що для того, щоб чинити правильно, не потрібні гроші, а тільки характер", — написав один із коментаторів. Інший додав: "Віра в людство відновлена".

