Женщина выбрала имя будущей дочери: друзья считают, что оно "разрушит" жизнь ребенку

Жительница США рассказала, что ее подруга, которая скоро должна родить дочь, выбрала для нее "уникальное имя". Пользователи в сети согласились с мнением автора поста — такой выбор может повлиять на жизнь ребенка в дальнейшем.

Несмотря на попытки уговорить женщину передумать, она продолжает "упираться" и не желает менять свое решение, сообщает женщина в заметке в Reddit.

Сообщение женщины стало вирусным — оно набрало более 600 реакций и более 600 комментариев. Автор поста говорит, что рассказала, что младенца назовут Eiowe, произносится как "Ай-оу".

Будущую маму не раз просили передумать, но она "твердо настроена" дать ребенку "очень уникальное имя".

"Моя близкая подруга планирует назвать дочь Eiowe. Это девочка. Произносится ай-оу — будто вы назвали по буквам I и O, или сказали бы "Айова" без последней А. Моя подруга настроена дать очень уникальное имя, хотя все ее предыдущие варианты были слишком длинными и трудными для произношения", — пишет автор поста.

Она добавляет, что на 100% уверена, откуда она его взяла. В то же время сестра автора сообщения указывает, что ее сестра говорит, что это — короткое и красивое имя "по сравнению с другими и лучше чего-то длинного или еще более трудного для произношения".

Реакция соцсетей

Комментаторы под постом были довольно критически настроены. Многие писали, что такое имя "испортит жизнь" ребенку, а другие шутили, что он станет объектом бесконечных насмешек о песенке Old McDonald.

"У старика Макдональда есть ферма, ай-оу, ай-оу, ай-оу"

"Это совершенно точно произойдет в реальной жизни, поверьте: кто-то да и испортит жизнь ребенку";

"А что не так с тем, чтобы просто назвать ее Io? Это тоже немного странно, но по крайней мере имеет смысл — и для греческой богини, и для спутника Юпитера";

"Мне это имя не нравится. Никто не будет знать, как его правильно произносить, потому что это даже не настоящее имя".

