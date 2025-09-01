Жінка обрала ім'я майбутній доньці: друзі вважають, що воно "зруйнує" життя дитині

Мешканка США розповіла, що її подруга, яка скоро має народити доньку, обрала для неї "унікальне ім'я". Користувачі в мережі погодилися з думкою авторки посту — такий вибір може вплинути на життя дитини надалі.

Попри спроби вмовити жінку передумати, вона продовжує "впиратися" і не бажає змінювати своє рішення, повідомляє жінка в дописі в Reddit.

Повідомлення жінки стало вірусним — воно набрало понад 600 реакцій та понад 600 коментарів. Авторка посту говорить, що розповіла, що немовля назвуть Eiowe, вимовляється як "Ай-оу".

Майбутню маму не раз просили передумати, але вона "твердо налаштована" дати дитині "дуже унікальне ім’я".

"Моя близька подруга планує назвати доньку Eiowe. Це дівчинка. Вимовляється ай-оу — ніби ви назвали по буквах I та O, або сказали б "Айова" без останньої А. Моя подруга налаштована дати дуже унікальне ім’я, хоча всі її попередні варіанти були надто довгими й важкими для вимови", — пише авторка посту.

Вона додає, що на 100% впевнена, звідки вона його взяла. Водночас сестра авторки допису вказує, що її сестра каже, що це — коротке й гарне ім’я "в порівнянні з іншими та краще за щось довге чи ще важче для вимови".

Коментатори під постом були доволі критично налаштовані. Багато хто писав, що таке ім’я "зіпсує життя" дитині, а інші жартували, що вона стане об’єктом безкінечних насмішок про пісеньку Old McDonald.

"Старий Макдональд має ферму, ай-оу, ай-оу, ай-оу"

"Це абсолютно точно станеться в реальному житті, повірте: хтось та й спаскудить життя дитині";

"А що не так із тим, щоб просто назвати її Io? Це теж трохи дивно, але принаймні має сенс — і для грецької богині, і для супутника Юпітера";

"Мені це ім’я не подобається. Ніхто не знатиме, як його правильно вимовляти, бо це навіть не справжнє ім’я".

