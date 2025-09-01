Прятал 10 миллионов в нижнем белье: в Париже задержали воров с драгоценностями

В Париже задержали двух мужчин, у которых обнаружили ювелирные изделия на сумму около 10 миллионов евро. Один из задержанных прятал драгоценности в нижнем белье, а в чемодане имел угловую шлифовальную машину и другие вещи.

Related video

По информации Le Parisien, мужчин задержали в субботу, 30 августа, на Лионском вокзале в 12-м округе Парижа. Они выходили из поезда TGV из Лиона. Полицейские из Бригады Французских сетей (BRF), которые патрулировали вокзал, решили проверить мужчин и нашли у них многочисленные драгоценности. Среди них были ожерелье примерно на 5 миллионов евро, серьги более 2 миллионов евро, кольцо стоимостью 1 миллион евро и роскошные часы Rolex.

Обоих задержанных, граждан Туниса, один из которых был несовершеннолетним, сначала доставили в полицейский участок 11-го округа. После оценки стоимости найденных предметов дело передали Парижской бригаде по борьбе с бандитизмом (BRB). Эта структура занимается расследованием организованных краж и дел с крупными суммами ущерба.

Прокуратура Парижа начала расследование по факту кражи, совершенной организованной группой. Судебное производство может быть открыто уже 1 сентября.

Полиция сообщила, что угловую шлифовальную машину подозреваемые перевозили в чемодане, а ювелирные изделия прятали в носке. Ранее оба мужчины уже имели негативную репутацию среди правоохранителей.

Напомним, что 10 июля карабинеры в Неаполе задержали мужчину, подозреваемого в краже из Королевского дворца в Казерте. Отмечается. что дворец, возведенный в XVIII веке для Карла Бурбона, является важным историческим памятником и внесен в список мирового наследия ЮНЕСКО. Правоохранители добавили, что задержанный разработал собственную схему похищения государственной воды из одного из акведуков, расположенных неподалеку от дворца.

Также Фокус писал, что на борту рейса Mahan Air из Тегерана в Дубай произошел инцидент: один из пассажиров применил физическую силу к другому мужчине, подозреваемому в попытке похитить багаж. На быстро разошедшейся в соцсетях видеозаписи видно, как мужчина тянется к верхнему отсеку для ручной клади, а владелец сумки подходит и препятствует его действиям, при этом фиксируя происходящее на телефон.