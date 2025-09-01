Ховав 10 мільйонів у спідній білизні: у Парижі затримали крадіїв із коштовностями

У Парижі затримали двох чоловіків, у яких виявили ювелірні вироби на суму близько 10 мільйонів євро. Один із затриманих ховав коштовності у спідній білизні, а у валізі мав кутову шліфувальну машину та інші речі.

Related video

За інформацією Le Parisien, чоловіків затримали в суботу, 30 серпня, на Ліонському вокзалі в 12-му окрузі Парижа. Вони виходили з поїзда TGV з Ліона. Поліціянти з Бригади Французьких мереж (BRF), які патрулювали вокзал, вирішили перевірити чоловіків і знайшли у них численні коштовності. Серед них були намисто приблизно на 5 мільйонів євро, сережки понад 2 мільйони євро, перстень вартістю 1 мільйон євро та розкішний годинник Rolex.

Обох затриманих, громадян Тунісу, одного з яких було неповнолітнім, спершу доставили до поліцейської дільниці 11-го округу. Після оцінки вартості знайдених предметів справу передали Паризькій бригаді боротьби з бандитизмом (BRB). Ця структура займається розслідуванням організованих крадіжок і справ із великими сумами збитків.

Прокуратура Парижа розпочала розслідування за фактом крадіжки, скоєної організованою групою. Судове провадження може бути відкрито вже 1 вересня.

Поліція повідомила, що кутову шліфувальну машину підозрювані перевозили у валізі, а ювелірні вироби ховали у шкарпетці. Раніше обидва чоловіки вже мали негативну репутацію серед правоохоронців.

Нагадаємо, що 10 липня карабінери в Неаполі затримали чоловіка, підозрюваного у крадіжці з Королівського палацу в Казерті. Зазначається. що палац, зведений у XVIII столітті для Карла Бурбона, є важливою історичною пам’яткою та внесений до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Правоохоронці додали, що затриманий розробив власну схему викрадення державної води з одного з акведуків, розташованих неподалік палацу.

Також Фокус писав, що на борту рейсу Mahan Air з Тегерана до Дубая стався інцидент: один із пасажирів застосував фізичну силу до іншого чоловіка, підозрюваного у спробі викрасти багаж. На відеозаписі, що швидко розійшовся в соцмережах, видно, як чоловік тягнеться до верхнього відсіку для ручної поклажі, а власник сумки підходить і перешкоджає його діям, водночас фіксуючи подію на телефон.