Женщина испекла и подписала торт на день рождения, но допустила одну ошибку (фото)

Житель США рассказал, что его жена решила испечь в честь его Дня рождения вкусный торт. Но произошел курьез — в подписи для именинника она допустила ошибку.

Мужчина говорит, что несмотря на нереально вкусный торт и благодарность любимой, ее ошибка рассмешила его, говорится в заметке автора в Reddit.

Сообщение американца стало вирусным — набрало 7,5 тыс. реакций и сотни комментариев. Мужчина говорит, что женщина решила сделать для него сладкий подарок на именины, поэтому вложила все силы и душу в это лакомство.

"Она была так счастлива, презентуя блюдо. Было вкусно, я искренне поблагодарил... но все же не удержался от смеха (она не заметила)", — написал мужчина и прикрепил фото с тортом.

Торт на День рождения с ошибкой Фото: Reddit

На фотографии видно, что жена автора поста сделала замечательный торт, но в надписи "Happy Birthday" пропустила букву "d". Вместо поздравления получилась фраза — "Happy Birthay", что и рассмешило автора поста.

Сам герой истории говорит, что любимая тоже заметила ошибку в надписи и посмеялась над ней. В то же время само празднование Дня рождения прошло довольно приятно и уютно, резюмировал американец.

Реакция соцсетей

В комментариях к вирусному посту мужчины, многие пользователи тоже посмеялись над курьезной ситуацией. Больше всего юзерам понравились следующие реплики:

"Она просто не любит букву "D";

"Думаю, что она просто так спешила, что и пропустила";

"Зато торт выглядит шикарно и вкусно";

"Если для меня так старалась жена, то об ошибке можно и забыть";

"Я сам до сих пор пишу с ошибками, и любимая меня троллит. Если бы я был на месте этого чувака, то и не заметил бы этого прикола".

