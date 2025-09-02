Жінка спекла та підписала торт на день народження, але припустилася однієї помилки (фото)

Мешканець США розповів, що його дружина вирішила спекти на честь його Дня народження смачний торт. Але стався курйоз — в підписі для іменинника вона припустилася помилки.

Чоловік говорить, що попри нереально смачний торт і вдячність коханій, її помилка розсмішила його, йдеться в дописі автора в Reddit.

Повідомлення американця стало вірусним — набрало 7,5 тис. реакцій та сотні коментарів. Чоловік говорить, що жінка вирішила зробити для нього солодкий подарунок на іменини, тому вклала всі сили та душу в цей смаколик.

"Вона була така щаслива, презентуючи страву. Було смачно, я щиро подякував… але все ж не втримався від сміху (вона не помітила)", — написав чоловік і прикріпив фото з тортом.

Торт на День народження з помилкою Фото: Reddit

На світлині видно, що дружина автора посту зробила чудовий торт, але в написі "Happy Birthday" пропустила літеру "d". Замість привітання вийшла фраза — "Happy Birthay", що і розсмішило автора посту.

Сам герой історії каже, що кохана теж помітила помилку в написі та посміялася з неї. Водночас саме святкування Дня народження минуло доволі приємно та затишно, резюмував американець.

Реакція соцмереж

У коментарях до вірусного посту чоловіка, багато користувачів теж посміялися з курйозної ситуації. Найбільше юзерам сподобалися такі репліки:

"Вона просто не любить літеру "D";

"Думаю, що вона просто так спішила, що й пропустила";

"Зате торт виглядає шикарно та смачно";

"Якщо для мене так старалася дружина, то про помилку можна й забути";

"Я сам досі пишу з помилками, і кохана мене тролить. Якби я був на місці цього чувака, то й не помітив би цього приколу".

