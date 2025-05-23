Чоловік на весіллі кинув торт в обличчя нареченій: це стало для нього фатальною помилкою

Наречений на весіллі поранив кохану виделкою, кинувши їй шматок торта в обличчя. Подружжя розлучилося менш ніж через рік після цього неприємного інциденту на церемонії.

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Гість, який став свідком скандалу, поділився цією історією на одному з форумів у Reddit.

Він зазначив, що разом зі своєю дружиною побував на весіллі доньки найкращої подруги його матері. За словами чоловіка, все проходило нормально до моменту розрізання торта.

"Подавали торт. У нареченого була виделка в руках, він збирається нагодувати кохану, але раптом підняв руку вгору, щоб розмазати торт на її обличчі. Зубці виделки трохи поранили верхню губу молодої, тож їй довелося притискали серветку, щоб зупинити кровотечу", — згадував очевидець.

Розлучились менш ніж за рік

Гість запам'ятав погляд своєї дружини, який виражав шок і обурення: "Про що він думав?!". Молодятам було незручно одразу після інциденту. Ба більше, приблизно через рік після цього пара розлучилася. Це підштовхнуло користувачів Reddit до дискусії.

У коментарях учасники обговорення погодилися, що розмазувати весільний торт по обличчю без згоди партнера неправильно. Особливо це стосується нареченої, враховуючи витрати на зачіску, макіяж та дорогу весільну сукню.

"Що змушує чоловіка думати, що його дружина насолоджуватиметься тим, що стане об'єктом його жарту на власному весіллі?" — запитала одна з користувачок;

Інша жінка розповіла, що домовилась зі своїм чоловіком розмазувати торт один одному по обличчю, але він все одно це зробив: "Ми з чоловіком обговорили це питання та інші традиції перед весіллям. Майже 19 років потому завжди приймаємо рішення разом".

Автор історії закликав майбутніх наречених не робити подібних речей без попереднього обговорення з партнером.

Жарт на весіллі призвів до краху Фото: Pixels

Іноді навіть дрібна деталь може зіпсувати ідеально сплановане весілля. Так, у Нью-Делі батько нареченої вирішив скасувати церемонію, щойно побачив, як майбутній зять запально танцює під пісню з фільму "Лиходій" під назвою "Що ховається під блузкою". Поведінка нареченого виявилася надто зухвалою й не відповідала уявленням родини про пристойність.

А в Міннесоті (США) 23-річна Дженніфер Меєр витратила понад 600 доларів на весільні запрошення, але після їх розсилки з жахом виявила орфографічну помилку, яка значно зіпсувала зовнішній вигляд та враження від всієї поліграфії.