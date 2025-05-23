Чоловік на весіллі кинув торт в обличчя нареченій: це стало для нього фатальною помилкою
Наречений на весіллі поранив кохану виделкою, кинувши їй шматок торта в обличчя. Подружжя розлучилося менш ніж через рік після цього неприємного інциденту на церемонії.
Гість, який став свідком скандалу, поділився цією історією на одному з форумів у Reddit.
Він зазначив, що разом зі своєю дружиною побував на весіллі доньки найкращої подруги його матері. За словами чоловіка, все проходило нормально до моменту розрізання торта.
"Подавали торт. У нареченого була виделка в руках, він збирається нагодувати кохану, але раптом підняв руку вгору, щоб розмазати торт на її обличчі. Зубці виделки трохи поранили верхню губу молодої, тож їй довелося притискали серветку, щоб зупинити кровотечу", — згадував очевидець.
Розлучились менш ніж за рік
Гість запам'ятав погляд своєї дружини, який виражав шок і обурення: "Про що він думав?!". Молодятам було незручно одразу після інциденту. Ба більше, приблизно через рік після цього пара розлучилася. Це підштовхнуло користувачів Reddit до дискусії.
У коментарях учасники обговорення погодилися, що розмазувати весільний торт по обличчю без згоди партнера неправильно. Особливо це стосується нареченої, враховуючи витрати на зачіску, макіяж та дорогу весільну сукню.
- "Що змушує чоловіка думати, що його дружина насолоджуватиметься тим, що стане об'єктом його жарту на власному весіллі?" — запитала одна з користувачок;
- Інша жінка розповіла, що домовилась зі своїм чоловіком розмазувати торт один одному по обличчю, але він все одно це зробив: "Ми з чоловіком обговорили це питання та інші традиції перед весіллям. Майже 19 років потому завжди приймаємо рішення разом".
Автор історії закликав майбутніх наречених не робити подібних речей без попереднього обговорення з партнером.
Іноді навіть дрібна деталь може зіпсувати ідеально сплановане весілля. Так, у Нью-Делі батько нареченої вирішив скасувати церемонію, щойно побачив, як майбутній зять запально танцює під пісню з фільму "Лиходій" під назвою "Що ховається під блузкою". Поведінка нареченого виявилася надто зухвалою й не відповідала уявленням родини про пристойність.
А в Міннесоті (США) 23-річна Дженніфер Меєр витратила понад 600 доларів на весільні запрошення, але після їх розсилки з жахом виявила орфографічну помилку, яка значно зіпсувала зовнішній вигляд та враження від всієї поліграфії.