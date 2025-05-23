Мужчина на свадьбе бросил торт в лицо невесте: это стало для него роковой ошибкой

Жених на свадьбе ранил любимую вилкой, бросив ей кусок торта в лицо. Супруги развелись менее чем через год после этого неприятного инцидента на церемонии.

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Гость, который стал свидетелем скандала, поделился этой историей на одном из форумов в Reddit.

Он отметил, что вместе со своей женой побывал на свадьбе дочери лучшей подруги его матери. По словам мужчины, все проходило нормально до момента разрезания торта.

"Подавали торт. У жениха была вилка в руках, он собирается накормить любимую, но вдруг поднял руку вверх, чтобы размазать торт на ее лице. Зубцы вилки немного поранили верхнюю губу молодой, поэтому ей пришлось прижимать салфетку, чтобы остановить кровотечение", — вспоминал очевидец.

Развелись менее чем за год

Гость запомнил взгляд своей жены, который выражал шок и возмущение: "О чем он думал?!". Молодоженам было неудобно сразу после инцидента. Более того, примерно через год после этого пара развелась. Это подтолкнуло пользователей Reddit к дискуссии.

В комментариях участники обсуждения согласились, что размазывать свадебный торт по лицу без согласия партнера неправильно. Особенно это касается невесты, учитывая расходы на прическу, макияж и дорогое свадебное платье.

"Что заставляет мужчину думать, что его жена будет наслаждаться тем, что станет объектом его шутки на собственной свадьбе?" — спросила одна из пользовательниц;

Другая женщина рассказала, что договорилась со своим мужем размазывать торт друг другу по лицу, но он все равно это сделал: "Мы с мужем обсудили этот вопрос и другие традиции перед свадьбой. Почти 19 лет спустя всегда принимаем решение вместе".

Автор истории призвал будущих невест не делать подобных вещей без предварительного обсуждения с партнером.

Шутка на свадьбе привела к краху Фото: Pixels

Иногда даже мелкая деталь может испортить идеально спланированную свадьбу. Так, в Нью-Дели отец невесты решил отменить церемонию, как только увидел, как будущий зять зажигательно танцует под песню из фильма "Злодей" под названием "Что скрывается под блузкой". Поведение жениха оказалось слишком вызывающим и не соответствовало представлениям семьи о приличиях.

А в Миннесоте (США) 23-летняя Дженнифер Мейер потратила более 600 долларов на свадебные приглашения, но после их рассылки с ужасом обнаружила орфографическую ошибку, которая значительно испортила внешний вид и впечатление от всей полиграфии.