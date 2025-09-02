83-летняя женщина начала встречаться с другом внучки, младше ее на 60 лет (видео)

83-летняя японка Айко начала встречаться с 23-летним Кофу, который был однокурсником ее внучки. Несмотря на огромный возраст между влюбленными, пара признается, что они находятся вместе уже пять месяцев, а их чувства настоящие.

В то же время родственники пары положительно оценить их отношения и поддерживает их несмотря на солидную возрастную разницу, рассказала пара в обнародованном интервью в Instagram.

Ролик с парой стал вирусным — набрал более 930 тыс. просмотров. На видео заметно, как пара рассказывает отношения журналисту, которые начались со случайной встречи, а сингапурское издание 8days пересказывает детали этого интервью.

Сама женщина рассказывает, что работала садовницей, владеет ботаническим садом, дважды была замужем, имеет сына, дочь и пятерых внуков. После развода жила с семьей сына, но несмотря на возраст она выглядит ухоженной и молодой — благодаря активному образу жизни и ежедневным упражнениям.

Она даже не думала о новом романе, пока не встретила 23-летнего Кофу. Избранник Айко — будущий выпускник университета, стажируется в сфере креативных индустрий: от дизайна рекламы до экопроектирования.

Женщина вспоминает, что их встреча стала случайной: он пришел в гости к своей однокурснице — внучке Айко, а сам молодой человек вспоминает, что сразу влюбился в нее. Айко тоже почувствовала симпатию, но оба боялись признаться друг другу из-за огромной разницы в возрасте.

Впоследствии постоянные встречи сблизили их, а решающей стала поездка в Диснейленд. Внучка пригласила друзей, но в конце концов оставила их вдвоем. Сказочный день в парке завершился признанием в любви на фоне замка Золушки.

Сначала они скрывали отношения, боясь осуждения, рассказывает Айко. Но когда узнали семьи, реакция оказалась неожиданной: вместо недопонимания и поддержки обе семьи положительно отнеслись к решению пары.

Сейчас пара живет вместе, отметив годовщину на День святого Валентина: Айко готовит, Кофу помогает в мелочах — например, делает массажи и выжимает зубную пасту. Он говорит, что просыпаться рядом с ней — самое большое счастье, а она обожает его оптимизм и хороший аппетит.

