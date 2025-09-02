83-річна жінка почала зустрічатися з другом онучки, молодшим за неї на 60 років (відео)

83-річна японка Айко розпочала зустрічатися з 23-річним Кофу, який був однокурсником її онучки. Попри величезний вік між закоханими, пара зізнається, що вони перебувають разом уже п’ять місяців, а їхні почуття справжні.

Водночас родичі пари позитивно оцінили їхні стосунки та підтримують їх попри солідну вікову різницю, розповіла пара в оприлюдненому інтерв'ю в Instagram.

Ролик з парою став вірусним — набрав понад 930 тис. переглядів. На відео помітно, як пара розповідає про стосунки журналісту, які почалися з випадкової зустрічі, а сингапурське видання 8days переповідає деталі цього інтерв'ю.

Сама жінка розповідає, що працювала садівницею, володіє ботанічним садом, двічі була заміжня, має сина, доньку й п’ятьох онуків. Після розлучення жила із сім’єю сина, але попри вік вона виглядає доглянутою та молодою — завдяки активному способу життя та щоденним вправам.

Вона навіть не думала про новий роман, аж поки не зустріла 23-річного Кофу. Обранець Айко — майбутній випускник університету, стажується у сфері креативних індустрій: від дизайну реклами до екопроєктування.

Жінка згадує, що їхня зустріч стала випадковою: він прийшов у гості до своєї однокурсниці — онуки Айко, а сам молодик згадує, що відразу закохався в неї. Айко теж відчула симпатію, але обидва боялися зізнатися одне одному через величезну різницю у віці.

Згодом постійні зустрічі зблизили їх, а вирішальною стала поїздка у Діснейленд. Онука запросила друзів, але врешті залишила їх удвох. Казковий день у парку завершився зізнанням у коханні на тлі замку Попелюшки.

Спершу вони приховували стосунки, боячись осуду, розповідає Айко. Але коли дізналися родини, реакція виявилася несподіваною: замість непорозуміння обидві родини позитивно поставилися до рішення пари.

Зараз пара мешкає разом, відсвяткувавши річницю на День святого Валентина: Айко готує, Кофу допомагає в дрібницях — наприклад, робить масажі та вичавлює зубну пасту. Він каже, що прокидатися поряд із нею — найбільше щастя, а вона обожнює його оптимізм і хороший апетит.

