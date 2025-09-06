Мужчина отказался возить коллегу на работу по странной причине: что произошло (фото)

Одна британка рассказала, что ее коллега часто подвозил ее на работу, но однажды все изменилось. Автор поста говорит, что не могла поверить в такое отношение, а пользователи в сети высказали свое мнение.

Женщина говорит, что именно один эпизод все изменилось настолько, что она не знает, как ей поступить, рассказывает историю девушки блогер Лиза Морган в Tiktok.

Видео девушки стало популярным — набрало более 1,1 млн просмотров. Блогерша рассказывает историю подписчицы, которая оказалась в такой ситуации. Далее и произошла та самая ситуация, которая все изменила — подписчица сказала коллеге, что в то утро немного опоздает, потому что должна была зайти в аптеку.

Коллега ответила эмодзи с руганью, и все выглядело нормально — вплоть до того момента, когда приехал коллега на машине. А вот дальше — произошел тот самый разговор.

"Он вышел из дома в плохом настроении, сел в машину и хлопнул дверью. Только коротко поздоровался, и все", — вспоминает женщина.

Когда она спросила, все ли в порядке, коллега накричал, что опаздывает из-за нее. Далее он добавил, что, если бы знал о ее делах, должен был бы вставать раньше. Во время поездки такой тон продолжился — жалобы о "ненадежных людях", которые якобы делают жизнь тяжелее.

"Я сидела шокированная, не зная, что ответить", — рассказала героиня истории.

После этой поездки мужчина заявил, что больше не будет подвозить коллегу, объяснив это "изменением графика". Затем коллега начал вести себя холодно и даже распространять мнение среди других сотрудников, что героиня истории является "мелочной и эгоистичной".

Реакция соцсетей

В комментариях к посту Лизы, пользователи высказали свое мнение об услышанной истории. Больше всего корреспондентам понравились такие реплики:

"Я бы попросил остановиться прямо посреди дороги и вышел бы";

"У меня было что-то похожее. Я подвозил коллегу, а он однажды сказал, что моя машина гов*яна и медленная. В следующий раз я остановился посреди дороги, сказал, что будто шина спустила, и он вышел проверить — а я поехал! Пришлось звонить в такси и опоздать на работу";

"Точно лучше уж на такси ехать или иметь свою машину";

"Коллега поступил конечно очень паскудно. Лучше такого держаться".

