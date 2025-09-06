Чоловік відмовився возити колегу на роботу через дивну причину: що сталося (фото)

Одна британка розповіла, що її колега часто підвозив її на роботу, але одного разу все змінилося. Авторка посту каже, що не могла повірити в таке ставлення, а користувачі в мережі висловили свою думку.

Related video

Жінка говорить, що саме один епізод все змінилося настільки, що вона не знає, як їй вчинити, переповідає історію дівчини блогерка Ліза Морган в Tiktok.

Відео дівчини стало популярним — набрало понад 1,1 млн переглядів. Блогерка переповідає історію підписниці, яка опинилася в такій ситуації. Далі й сталася та сама ситуація, яка все змінила — підписниця сказала колезі, що того ранку трохи спізниться, бо мала зайти в аптеку.

Колега відповіла емодзі з лайком, і все виглядало нормально — аж до того моменту, коли приїхав колега на машині. А от далі — сталася та сама розмова.

"Він вийшов з дому в поганому настрої, сів в машину і грюкнув дверима. Лише коротко привітався, і все", — пригадує жінка.

Коли вона запитала, чи все гаразд, колега накричав, що спізнюється через неї. Далі він додав, що, якби знав про її справи, мав би вставати раніше. Під час поїздки такий тон продовжився — скарги про "ненадійних людей", які нібито роблять життя важчим.

"Я сиділа шокована, не знаючи, що відповісти", — розповіла героїня історії.

Після цієї поїздки чоловік заявив, що більше не підвозитиме колегу, пояснивши це "зміною графіка". Потім колега почав поводитися холодно й навіть поширювати думку серед інших співробітників, що героїня історії є "дріб’язковою та егоїстичною".

Реакція соцмереж

У коментарях до посту Лізи, користувачі висловили свою думку про почуту історію. Найбільше дописувачам сподобалися такі репліки:

"Я би попросив зупинитися прямо посеред дороги й вийшов би";

"У мене було щось схоже. Я підвозив колегу, а він одного разу сказав, що моя машина гів*яна й повільна. Наступного разу я зупинився посеред дороги, сказав, що ніби шина спустила, і він вийшов перевірити — а я поїхав! Довелося дзвонити в таксі та спізнитися на роботу";

"Точно краще вже на таксі їхати або мати свою машину";

"Колега вчинив звісно дуже паскудно. Краще такого триматися".

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік відмовився позичити колезі 1 долар. Автор історії був вкрай здивований, почувши таку відповідь, враховуючи, що за ці роки, коли він підвозив колегу додому, витратив понад 1500 доларів на бензин.

Згодом стало відомо, як колега постійно крала дорогу каву жінки на роботі. Коли героїня історії зрозуміла, що відбувається, то вирішила висловити колезі все, що думає про цю ситуацію.