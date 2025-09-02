Ужас в собственном доме: мужчина едва не наступил на змею во время ночного похода в туалет (фото)

Житель Великобритании пережил шок, когда среди ночи пошел в туалет и наткнулся на неожиданного "соседа". В его ванной комнате пряталась змея, сбежавшая от владельца.

По информации Daily Mirror, мужчина сразу вызвал специалистов компании Invicta Environmental Ltd, ведь рептилия спряталась в коробке с канализационной трубой. На место выехала команда во главе с Норманом Смитом, которая безопасно изъяла змею.

Впоследствии животное вернули владельцу, который жил неподалеку. По словам представителя компании Джека Эдвардса, случаи с рептилиями в Британии случаются редко, однако побег из неволи делает их поиск сложным.

"Змеи любят узкие места, поэтому найти их непросто. Хорошо, что хозяин дома позвонил нам сразу, и мы смогли оперативно вернуть животное", — пояснил он.

Специалист также отметил, что хоть компания и специализируется не на отлове змей, команда всегда готова помочь в подобных ситуациях.

В компании отметили, что попытки самостоятельно поймать змею могут быть опасными как для человека, так и для самого животного. Эксперты советуют сохранять дистанцию и обращаться к специалистам, которые имеют необходимое оборудование и опыт.

"Самостоятельные действия могут привести к травмированию или стрессу для животного. Гораздо безопаснее вызвать профессиональную службу", — отметили в Invicta Environmental Ltd.

Отдельно специалисты обратили внимание на необходимость усиленной безопасности вольеров для экзотических домашних любимцев. Владельцам советуют тщательно проверять даже самые маленькие щели, ведь змеи способны сжимать тело и протискиваться сквозь очень узкие отверстия.

