"Змея — это оружие": в США ограбили заправку, угрожая кассиру двумя живыми питонами (фото)

В американском Денмарке ограбили заправку, использовав вместо огнестрельного или холодного оружия двух представителей фауны. Находчивых злоумышленников уже разыскивает полиция.

Related video

Магазин при заправке для грузовиков в Денмарке, штат Теннесси, CША, ограбили довольно экзотическим способом. Об этом сообщает WREG.

В магазин, как сообщается, вошли четыре человека с двумя питонами и взяли масло с канабидиолом на общую сумму около 400 долларов.

На снимках с камер наблюдения, предоставленных офисом шерифа округа Мэдисон, можно увидеть, как вошедшие "посетители", размахивая змеями, положили их на прилавок. Один из пресмыкающихся был белым, а другой коричнового окраса.

Один из сотрудников Маюр Равал, до ужаса боящийся змей, рассказал, что он с братом в то время работал в магазине. И мужчины, отвлекая внимание, смогли схватить масло, содержащее CBD, со стойки. Наверняка грабители хотели взять больше, но вокруг было слишком много покупателей, считает продавец.

"Я думаю, они планировали успешно приехать сюда и ограбить магазин. Змея — это оружие, вы знаете", — сказал Равал

Мужчины с питонами находились с двумя женщинами в небольшом четырехдверном седане. Полиция разыскивает предполагаемых злоумышленников.

Напомним, в городе Брейдентон, штат Флорида, курьер, доставляющий пиццу не смог выполнить заказ из-за того, что на его пути оказался огромный крокодил.

Также Фокус писал, что офицер полиции Нью-Йорка Мелисса Меркадо снялась в пикантном клипе "Doin That" рэпера S-Quir, танцуя тверк в стрингах и откровенном бюстгальтере. На работе ее поведение посчитали неэтичным и вывели из расследования дел.