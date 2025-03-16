"Змея — это оружие": в США ограбили заправку, угрожая кассиру двумя живыми питонами (фото)
В американском Денмарке ограбили заправку, использовав вместо огнестрельного или холодного оружия двух представителей фауны. Находчивых злоумышленников уже разыскивает полиция.
Магазин при заправке для грузовиков в Денмарке, штат Теннесси, CША, ограбили довольно экзотическим способом. Об этом сообщает WREG.
В магазин, как сообщается, вошли четыре человека с двумя питонами и взяли масло с канабидиолом на общую сумму около 400 долларов.
На снимках с камер наблюдения, предоставленных офисом шерифа округа Мэдисон, можно увидеть, как вошедшие "посетители", размахивая змеями, положили их на прилавок. Один из пресмыкающихся был белым, а другой коричнового окраса.
Один из сотрудников Маюр Равал, до ужаса боящийся змей, рассказал, что он с братом в то время работал в магазине. И мужчины, отвлекая внимание, смогли схватить масло, содержащее CBD, со стойки. Наверняка грабители хотели взять больше, но вокруг было слишком много покупателей, считает продавец.
Читать также
Топ 5 лучших детективных сериалов, от которых невозможно оторваться (видео)
Украинцы могут не платить за отопление: какие есть причины
"Сдался сам" и "добивал" на глазах у прохожих: новые подробности убийства Ганулы в Одессе
Свинец не такой, как мы думаем: открытие разрушило фундаментальное правило ядерной физики
"Я думаю, они планировали успешно приехать сюда и ограбить магазин. Змея — это оружие, вы знаете", — сказал Равал
Мужчины с питонами находились с двумя женщинами в небольшом четырехдверном седане. Полиция разыскивает предполагаемых злоумышленников.
Напомним, в городе Брейдентон, штат Флорида, курьер, доставляющий пиццу не смог выполнить заказ из-за того, что на его пути оказался огромный крокодил.
Также Фокус писал, что офицер полиции Нью-Йорка Мелисса Меркадо снялась в пикантном клипе "Doin That" рэпера S-Quir, танцуя тверк в стрингах и откровенном бюстгальтере. На работе ее поведение посчитали неэтичным и вывели из расследования дел.
Читать также
Запад готовится бить по РФ: как Британия и Франция планируют контролировать перемирие
Судья ООН незаконно привезла в Великобританию женщину, чтобы сделать из нее рабыню: детали
Внезапный визит к Трампу: советники по безопасности трех стран отправились в Вашингтон
Путин продержал посланника Трампа в приемной восемь часов (видео)