"Змія — це зброя": у США пограбували заправку, погрожуючи касиру двома живими пітонами (фото)
В американському Денмарку пограбували заправку, використавши замість вогнепальної або холодної зброї двох представників фауни. Винахідливих зловмисників уже розшукує поліція.
Магазин при заправці для вантажівок у Денмарку, штат Теннессі, США, пограбували в досить екзотичний спосіб. Про це повідомляє WREG.
До магазину, як повідомляється, увійшли четверо людей із двома пітонами і взяли олію з канабідіолом на загальну суму близько 400 доларів.
На знімках з камер спостереження, наданих офісом шерифа округу Медісон, можна побачити, як "відвідувачі", розмахуючи зміями, поклали їх на прилавок. Один із плазунів був білим, а інший коричневого забарвлення.
Один зі співробітників Маюр Равал, який страшенно боїться змій, розповів, що він із братом у той час працював у магазині. І чоловіки, відволікаючи увагу, змогли схопити олію, що містить CBD, зі стійки. Напевно грабіжники хотіли взяти більше, але навколо було занадто багато покупців, вважає продавець.
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"Я думаю, вони планували успішно приїхати сюди і пограбувати магазин. Змія — це зброя, ви знаєте", — сказав Равал.
Чоловіки з пітонами перебували з двома жінками в невеликому чотиридверному седані. Поліція розшукує ймовірних зловмисників.
Нагадаємо, у місті Брейдентон, штат Флорида, кур'єр, який доставляє піцу, не зміг виконати замовлення через те, що на його шляху опинився величезний крокодил.
Також Фокус писав, що офіцер поліції Нью-Йорка Мелісса Меркадо знялася в пікантному кліпі "Doin That" репера S-Quir, танцюючи тверк у стрінгах і відвертому бюстгальтері. На роботі її поведінку визнали неетичною і вивели з розслідування справ.
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