Жах у власному домі: чоловік ледь не наступив на змію під час нічного походу до туалету (фото)

Мешканець Великої Британії пережив шок, коли серед ночі пішов до туалету та натрапив на несподіваного "сусіда". У його ванній кімнаті ховалася змія, що втекла від власника.

Related video

За інформацією Daily Mirror, чоловік одразу викликав спеціалістів компанії Invicta Environmental Ltd, адже рептилія сховалася у коробці з каналізаційною трубою. На місце виїхала команда на чолі з Норманом Смітом, яка безпечно вилучила змію.

Згодом тварину повернули власнику, що мешкав неподалік. За словами представника компанії Джека Едвардса, випадки з рептиліями у Британії трапляються рідко, проте втеча з неволі робить їх пошук складним.

"Змії полюбляють вузькі місця, тож знайти їх непросто. Добре, що господар оселі зателефонував нам одразу, і ми змогли оперативно повернути тварину", – пояснив він.

Змія ховалася у ванній кімнаті Фото: Скриншот

Фахівець також зазначив, що хоч компанія й спеціалізується не на вилові змій, команда завжди готова допомогти у подібних ситуаціях.

У компанії наголосили, що спроби самостійно упіймати змію можуть бути небезпечними як для людини, так і для самої тварини. Експерти радять зберігати дистанцію та звертатися до спеціалістів, які мають необхідне обладнання й досвід.

"Самовільні дії можуть призвести до травмування або стресу для тварини. Набагато безпечніше викликати професійну службу", – зазначили у Invicta Environmental Ltd.

Спроби самостійно упіймати змію можуть бути небезпечними Фото: Скриншот

Окремо спеціалісти звернули увагу на потребу посиленої безпеки вольєрів для екзотичних домашніх улюбленців. Власникам радять ретельно перевіряти навіть найменші щілини, адже змії здатні стискати тіло та протискатися крізь дуже вузькі отвори.

Як повідомляв Фокус, смертоносна змія в спальні налякала власників будинку.

Нагадаємо, Фокус також писав, що у США пограбували заправку, погрожуючи касиру двома живими пітонами.