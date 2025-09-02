Богатые туристы тратят миллионы долларов на жилье за три года до Олимпиады (фото)

Состоятельные путешественники уже бронируют роскошные виллы в Лос-Анджелесе к Олимпийским играм 2028 года, тратя миллионы долларов задолго до старта соревнований. Некоторые готовы платить более 2,4 млн долларов (98 млн грн) за несколько месяцев проживания.

Как сообщает Daily Mail, несмотря на то, что до летних Игр в Лос-Анджелесе осталось три года, элитные компании по аренде жилья уже получают многочисленные запросы от клиентов, которые хотят гарантировать себе приватность и комфорт.

Основатель и генеральный директор компании LuxJB Хэнк Старк в комментарии LA Times отметил, что сейчас они получают от пяти до десяти обращений еженедельно. По его словам, бронирование осуществляют не только состоятельные болельщики, но и спортивные бренды и федерации, которые планируют оставаться в США значительно дольше, чем длится само событие.

LuxJB располагает 14 объектами недвижимости в престижных районах — Беверли-Хиллз, Голливуд-Хиллз и Вест-Холливуд. Девять особняков уже зарезервированы на время Чемпионата мира по футболу 2026 года. Для Олимпиады же три дома фактически выкуплены на несколько месяцев, а не только на время игр.

Один из клиентов взял в аренду роскошный особняк на период с января по август 2028 года за 300 тыс. долларов в месяц (12,2 млн грн). В целом стоимость составляет 2,4 млн долларов (98 млн грн). Особняк оборудован девятью спальнями, собственным кинотеатром, площадкой для пиклбола, а также обслуживается командой из трех горничных.

Кинотеатр в одном из эксклюзивных особняков Фото: Скриншот

В компании отмечают, что даже относительно "более скромные" варианты сдаются за 1900 долларов в сутки (77 тыс. грн). Например, "Вилла Рояль" стоит 49 тыс. долларов (2 млн грн) за ночь и предлагает девять спален и 14 ванных комнат.

"Вилла Рояль" стоит 49 тыс. долларов (2 млн грн) за ночь Фото: Скриншот

По словам Старка, спрос на такое жилье среди спортсменов и звезд объясняется потребностью в приватности, которую невозможно получить в Олимпийской деревне.

"Вы не можете поселить Криштиану Роналду в отель с сотнями незнакомцев", — пояснил он.

Подобный спрос испытывает и компания Nightfall Group, которая работает с частными владельцами. Ее основатель Мохтар Джабли рассказал, что после запуска специальной страницы аренды на время Игр количество запросов резко возросло. По его оценкам, цены на жилье во время Олимпиады уже на 40% выше, чем обычно, и могут вырасти еще больше ближе к июлю 2028 года.

В портфеле Nightfall примерно 100 объектов, где базовая цена аренды стартует от 50 тыс. долларов (2 млн грн) в месяц. Среди самых дорогих — особняк в Бел-Эйр с 12 спальнями и 24 ванными комнатами, который сдается за 23 тыс. долларов (940 тыс. грн) за ночь. Там есть баскетбольная площадка, теннисный корт и бассейн.

Поместье сдается за 23 тыс. долларов (940 тыс. грн) за ночь Фото: Скриншот

Напомним, Олимпийские игры 2028 года пройдут в Лос-Анджелесе. Это будет третий раз, когда город будет принимать главные спортивные соревнования мира после 1932 и 1984 годов.

