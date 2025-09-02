Багаті туристи витрачають мільйони доларів на житло за три роки до Олімпіади (фото)

Заможні мандрівники вже бронюють розкішні вілли в Лос-Анджелесі до Олімпійських ігор 2028 року, витрачаючи мільйони доларів задовго до старту змагань. Деякі готові платити понад 2,4 млн доларів (98 млн грн) за кілька місяців проживання.

Як повідомляє Daily Mail, попри те, що до літніх Ігор у Лос-Анджелесі залишилося три роки, елітні компанії з оренди житла вже отримують численні запити від клієнтів, які хочуть гарантувати собі приватність та комфорт.

Засновник і генеральний директор компанії LuxJB Хенк Старк у коментарі LA Times зазначив, що зараз вони отримують від п’яти до десяти звернень щотижня. За його словами, бронювання здійснюють не лише заможні вболівальники, а й спортивні бренди та федерації, які планують залишатися у США значно довше, ніж триває сама подія.

LuxJB має у своєму розпорядженні 14 об’єктів нерухомості в престижних районах — Беверлі-Гіллз, Голлівуд-Гіллз і Вест-Голлівуд. Дев’ять особняків уже зарезервовані на час Чемпіонату світу з футболу 2026 року. Для Олімпіади ж три будинки фактично викуплені на кілька місяців, а не лише на час ігор.

Один із клієнтів узяв в оренду розкішний маєток на період із січня по серпень 2028 року за 300 тис. доларів на місяць (12,2 млн грн). Загалом вартість становить 2,4 млн доларів (98 млн грн). Особняк обладнаний дев’ятьма спальнями, власним кінотеатром, майданчиком для піклболу, а також обслуговується командою з трьох покоївок.

Кінотеатр в одному з ексклюзивних особняків Фото: Скриншот

У компанії зазначають, що навіть відносно "скромніші" варіанти здаються за 1900 доларів на добу (77 тис. грн). Наприклад, "Вілла Рояль" коштує 49 тис. доларів (2 млн грн) за ніч та пропонує дев’ять спалень і 14 ванних кімнат.

"Вілла Рояль" коштує 49 тис. доларів (2 млн грн) за ніч Фото: Скриншот

За словами Старка, попит на таке житло серед спортсменів та зірок пояснюється потребою у приватності, якої неможливо отримати в Олімпійському селі.

"Ви не можете поселити Кріштіану Роналду в готель із сотнями незнайомців", – пояснив він.

Подібний попит відчуває і компанія Nightfall Group, яка працює з приватними власниками. Її засновник Мохтар Джаблі розповів, що після запуску спеціальної сторінки оренди на час Ігор кількість запитів різко зросла. За його оцінками, ціни на житло під час Олімпіади вже на 40% вищі, ніж зазвичай, і можуть зрости ще більше ближче до липня 2028 року.

У портфелі Nightfall приблизно 100 об’єктів, де базова ціна оренди стартує від 50 тис. доларів (2 млн грн) на місяць. Серед найдорожчих — маєток у Бел-Ейр з 12 спальнями та 24 ванними кімнатами, який здається за 23 тис. доларів (940 тис. грн) за ніч. Там є баскетбольний майданчик, тенісний корт і басейн.

Маєток здається за 23 тис. доларів (940 тис. грн) за ніч Фото: Скриншот

Нагадаємо, Олімпійські ігри 2028 року пройдуть у Лос-Анджелесі. Це буде третій раз, коли місто прийматиме головні спортивні змагання світу після 1932 та 1984 років.

