Фотографу удалось поймать "знак судьбы" во время свадьбы известной пары в Украине (фото, видео)

Свадьба украинской пары в Хмельницком, которая состоялась 24 июля, стала мировой новостью — на торжество к паре известных блогеров прилетела бабочка. Это появление насекомого как гости, так и пользователи соцсетей приняли как знак судьбы

В самый трогательный момент, когда пара произносила свои обеты, он нежно приземлился на руку мужчины, а затем — на невесту, как это видно на видео в Instagram.

Ролик стал невероятно популярным — набрал более 12 млн просмотров. На нем также видно, что как бабочка садится на Лизу, потом на руки обоих влюбленных, а впоследствии — даже на их головы, после чего сделал несколько легких взмахов крыльев и так же неожиданно исчез.

"Бабочка появилась именно тогда, когда начались обеты. Она кружилась между ними, а после обмена кольцами — исчезла. Это был невероятно нежный и магический момент", — говорит свадебный фотограф Денис Онофрийчук для WhatsTheJam.

Бабочка села на грудь девушке Фото: Instagram Любимый передал его своей избраннице Фото: Instagram

Гости были поражены: некоторые шептали, что это могла быть душа кого-то из покойных родственников, которая пришла благословить молодоженов. Атмосфера была наполнена любовью, светом и настоящим чудом — как сцена из сказки, где каждый присутствующий чувствовал что-то особенное.

Сама невеста, блогер Лиза, говорит, что это был "самый милый момент на свадьбе", а появление бабочки девушка назвала "нашим ангелом-хранителем".

"Бабочка, которая облетела весь мир", — подписала в Instagram опубликованные фотографии с насекомым на ее свадьбе.

Реакция пользователей

Пользователи не замедлились прокомментировать ролик. Больше всего юзерам понравились следующие реплики:

"Это точно знак свыше. Кто-то с небес благословляет их";

"Мне понравилось, как бабочка будто поцеловала их в лоб. Это что-то особенное";

"Добрая душа пришла поздравить пару";

"Возможно, это кто-то из родственников, кто пришел на праздник в другом образе";

"Это точно кто-то вернулся, чтобы благословить вас";

"Бабочка благословила невесту и жениха".

