Фотографу вдалося впіймати "знак долі" під час весілля відомої пари в Україні (фото, відео)

Весілля української пари в Хмельницькому, яке відбулося 24 липня, стало світовою новиною — на урочистості до пари відомих блогерів прилетів метелик. Цю появу комахи як гості, так і користувачі соцмереж прийняли як знак долі

Related video

У найзворушливіший момент, коли пара промовляла свої обітниці, він ніжно приземлився на руку чоловіка, а потім — на наречену, як це видно на відео в Instagram.

Ролик став неймовірно популярним — набрав понад 12 млн переглядів. На ньому також видно, що як метелик сідає на Лізу, потім на руки обох закоханих, а згодом — навіть на їхні голови, після чого зробив кілька легких помахів крил і так само несподівано зник.

"Метелик з’явився саме тоді, коли почалися обітниці. Він кружляв між ними, а після обміну обручками — зник. Це був неймовірно ніжний і магічний момент", — говорить весільний фотограф Денис Онофрійчук для WhatsTheJam.

Метелик сів на груди дівчині Фото: Instagram Коханий передав його своїй обраниці Фото: Instagram

Гості були вражені: дехто шепотів, що це могла бути душа когось із покійних родичів, яка прийшла благословити молодят. Атмосфера була наповнена любов’ю, світлом і справжнім дивом — наче сцена з казки, де кожен присутній відчував щось особливе.

Сама наречена, блогерка Ліза, говорить, що це був "наймиліший момент на весіллі", а появу метелика дівчина назвала "нашим янголом-охоронцем".

"Метелик, який облетів весь світ", — підписала в Instagram опубліковані світлини з комахою на її весіллі.

Реакція користувачів

Коментатори не забарилися прокоментувати ролик. Найбільше юзерам сподобалися такі репліки:

"Це точно знак згори. Хтось із небес благословляє їх";

"Мені сподобалося, як метелик ніби поцілував їх у чоло. Це щось особливе";

"Добра душа прийшла привітати пару";

"Можливо, це хтось із родичів, хто прийшов на свято в іншому образі";

"Це точно хтось повернувся, щоб благословити вас";

"Метелик благословив наречену та нареченого".

Раніше Фокус повідомляв, що пара зіграла весілля, стоячи по коліно у воді. На Філіппінах молодята пройшли до вівтаря затопленою церквою, попри тайфун Віпа і повінь.

Згодом стало відомо, як у США фотограф впіймав "знак долі" під час вінчання. Уважні користувачі помітили, що автору світлин вдалося спіймати "знак долі" на фаті нареченої, що свідчить про благословення майбутнього подружжя.