Секрет под ногами: женщина наткнулась на "сокровище" в скрытом подвале (фото)
Жительница Великобритании рассказала, что случайно спустилась в подвал дома ее родственников и нашла тайную комнату. Она не ожидала увидеть такое "сокровище", которое находилось под замком много лет.
Британка добавляет, что прожила в этом доме десятки лет, и никогда не знала о существовании этой комнаты, говорится в заметке женщины в Reddit.
По словам, дом принадлежит семье ее мужа еще с начала 1900-х годов. За это время он сменил немало владельцев — прабабушка героини истории, двоюродный дядя, а затем ее избранник с автором поста.
"Однажды я случайно упомянула перед свекровью, что интернет сейчас одержим старинными банками для консервации, и она предложила мне заглянуть в комнату для консервации в подвале", — вспоминает женщина.
Женщина решила спуститься в подвал, который очень хорошо знала. А потом обнаружила: деревянная обивка на одной из стен была дверью в неизвестную ранее для нее комнату.
"Я нашла дверь, на ней был маленький неприметный навесной замок, и я просто сказала себе "нет, спасибо". Когда мой муж вернулся домой, я рассказала ему об этом, он срезал замок, и мы заглянули внутрь", — рассказывает героиня истории.
Как только дверь открылась, ее взгляд сразу упал на ряд старинных голубых банок для консервации начала XX века. Также она нашла несколько старых банок с краской 1950-х годов, бутылки с алкоголем, разные мелочи и даже "мумифицированное тело мыши".
"Ничего слишком захватывающего вроде, но я была поражена, что жила в этом доме годами и даже не знала о существовании этой комнаты", — резюмирует автор сообщения.
Реакция соцсетей
В комментариях к сообщению женщины, ряд пользователей вспомнили свои "вояжи" в подвалы. Больше всего пользователям понравились следующие реплики:
- "У нас под лестницей в подвал был маленький закуток, мы нашли старые бизнес-документы и коробку очень старого вина. Нам по 20 с братом и моей будущей женой, мы и выпили все. Вкус был не очень — немного затхлый, будто пьешь старую запыленную библиотеку, но свое дело мы сделали".
- "Дом моих родителей, где я вырос, построили его в 1981 году, а мы переехали туда в 1982-м. Где-то в конце 1990-х мы переделывали чердак, и там нашли бутылки с алкоголем, оставленные главным подрядчиком, который, по сути, пил прямо на работе, когда строил дом. Он прятал их в каркасе за утеплителем и так далее. Было довольно смешно увидеть это".
- "У меня у брата в подвале тоже были странные двери. Когда мы открыли ее, то увидели старые газеты, остатки канцелярских товаров и брошюры начала 20 века. А потом мы узнали, что мой прадед работал на одного издателя в Лондоне";
- "Британские дома с загадками. Мне как американцу этого не понять".
