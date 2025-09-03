Секрет под ногами: женщина наткнулась на "сокровище" в скрытом подвале (фото)

Жительница Великобритании рассказала, что случайно спустилась в подвал дома ее родственников и нашла тайную комнату. Она не ожидала увидеть такое "сокровище", которое находилось под замком много лет.

Британка добавляет, что прожила в этом доме десятки лет, и никогда не знала о существовании этой комнаты, говорится в заметке женщины в Reddit.

По словам, дом принадлежит семье ее мужа еще с начала 1900-х годов. За это время он сменил немало владельцев — прабабушка героини истории, двоюродный дядя, а затем ее избранник с автором поста.

"Однажды я случайно упомянула перед свекровью, что интернет сейчас одержим старинными банками для консервации, и она предложила мне заглянуть в комнату для консервации в подвале", — вспоминает женщина.

Женщина решила спуститься в подвал, который очень хорошо знала. А потом обнаружила: деревянная обивка на одной из стен была дверью в неизвестную ранее для нее комнату.

Выход из подвала дома Фото: Reddit

"Я нашла дверь, на ней был маленький неприметный навесной замок, и я просто сказала себе "нет, спасибо". Когда мой муж вернулся домой, я рассказала ему об этом, он срезал замок, и мы заглянули внутрь", — рассказывает героиня истории.

Как только дверь открылась, ее взгляд сразу упал на ряд старинных голубых банок для консервации начала XX века. Также она нашла несколько старых банок с краской 1950-х годов, бутылки с алкоголем, разные мелочи и даже "мумифицированное тело мыши".

"Ничего слишком захватывающего вроде, но я была поражена, что жила в этом доме годами и даже не знала о существовании этой комнаты", — резюмирует автор сообщения.

Реакция соцсетей

В комментариях к сообщению женщины, ряд пользователей вспомнили свои "вояжи" в подвалы. Больше всего пользователям понравились следующие реплики:

"У нас под лестницей в подвал был маленький закуток, мы нашли старые бизнес-документы и коробку очень старого вина. Нам по 20 с братом и моей будущей женой, мы и выпили все. Вкус был не очень — немного затхлый, будто пьешь старую запыленную библиотеку, но свое дело мы сделали".

"Дом моих родителей, где я вырос, построили его в 1981 году, а мы переехали туда в 1982-м. Где-то в конце 1990-х мы переделывали чердак, и там нашли бутылки с алкоголем, оставленные главным подрядчиком, который, по сути, пил прямо на работе, когда строил дом. Он прятал их в каркасе за утеплителем и так далее. Было довольно смешно увидеть это".

"У меня у брата в подвале тоже были странные двери. Когда мы открыли ее, то увидели старые газеты, остатки канцелярских товаров и брошюры начала 20 века. А потом мы узнали, что мой прадед работал на одного издателя в Лондоне";

"Британские дома с загадками. Мне как американцу этого не понять".

