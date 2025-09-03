Секрет під ногами: жінка натрапила на "скарб" у прихованому підвалі (фото)

Мешканка Великої Британії розповіла, що випадково спустилася до підвалу будинку її родичів і знайшла таємну кімнату. Вона не очікувала побачити такий "скарб", який перебував під замком багато років.

Британка додає, що прожила в цьому будинку десятки років, та ніколи не знала про існування цієї кімнати, йдеться в дописі жінки в Reddit.

За словами, будинок належить родині її чоловіка ще з початку 1900-х років. За цей час він змінив чимало власників — прабабуся героїні історії, двоюрідний дядько, а потім її обранець з авторкою посту.

"Одного дня я випадково згадала перед свекрухою, що інтернет зараз одержимий старовинними банками для консервації, і вона запропонувала мені заглянути в кімнату для консервації в підвалі", — згадує жінка.

Жінка вирішила спуститися до підвалу, який дуже добре знала. А потім виявила: дерев'яна оббивка на одній зі стін була дверима до невідомої раніше для неї кімнати.

Вихід з підвалу будинку Фото: Reddit

"Я знайшла двері, на них був маленький непримітний навісний замок, і я просто сказала собі "ні, дякую". Коли мій чоловік повернувся додому, я розповіла йому про це, він зрізав замок, і ми заглянули всередину", — розповідає героїня історії.

Щойно двері відчинилися, її погляд одразу впав на ряд старовинних блакитних банок для консервації початку XX століття. Також вона знайшла кілька старих банок з фарбою 1950-х років, пляшки з алкоголем, різні дрібниці та навіть "муміфіковане тіло миші".

"Нічого надто захопливого ніби, але я була вражена, що жила в цьому будинку роками та навіть не знала про існування цієї кімнати", — резюмує авторка допису.

Реакція соцмереж

У коментарях до допису жінки, низка користувачів згадали свої "вояжі" до підвалів. Найбільше юзерам сподобалися наступні репліки:

"У нас під сходами до підвалу був маленький закуток, ми знайшли старі бізнес-документи та коробку дуже старого вина. Нам по 20 з братом і моєю майбутньою дружиною, ми й випили все. Смак був не дуже — трохи затхлий, ніби п’єш стару запилену бібліотеку, але свою справу ми зробили".

"Будинок моїх батьків, де я виріс, побудували його у 1981 році, а ми переїхали туди у 1982-му. Десь у кінці 1990-х ми переробляли горище, і там знайшли пляшки з алкоголем, залишені головним підрядником, який, по суті, пив прямо на роботі, коли будував будинок. Він ховав їх у каркасі за утеплювачем тощо. Було досить смішно побачити це".

"У мене в брата у підвалі теж були дивні двері. Коли ми відчинили їх, то побачили старі газети, рештки канцелярських товарів і брошури початку 20 століття. А потім ми дізналися, що мій прадід працював на одного видавця в Лондоні";

"Британські будинки з загадками. Мені як американцю цього не зрозуміти".

