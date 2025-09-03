Праздник превратился в ужас: вор похитил свадебные подарки на глазах у молодоженов (видео)

Супруги Джордж и Надин Фарахат из американского штата Калифорния развлекались на своей свадьбе, пока во время танцев неизвестный при камерах и свидетелях похитил сундук с подарками. Сейчас наглого грабителя ищет полиция, которая подозревает, что это не первая такая "акция" со стороны неизвестного.

Невеста говорит, что после новости о краже не смогла удержаться и заплакала от случившегося, сообщает ABC News.

Женщина рассказывает, что она с мужем и гостями веселились в банкетном зале Renaissance в городе Глендейл, штат Калифорния. При этом среди гостей был незваный мужчина, который рыскал по залу.

Камеры наблюдения зафиксировали момент кражи — когда вор взял сундук с подарками. По оценкам молодоженов, в котором были десятки тысяч долларов наличными и подарками — и это мгновенно остановило празднование.

"Как только мы узнали, что произошло — музыка остановилась, все сразу прекратилось. Я просто села на танцплощадке и рыдала, окруженная друзьями и двоюродными братьями и сестрами", — рассказала невеста Надин журналистам.

СМИ со ссылкой на свидетелей сообщают, что вор находился на свадьбе не менее 90 минут, ходил между гостями, заходил в туалет, а в какой-то момент даже заказал напиток в баре.

Надин убеждена, что он наблюдал за танцплощадкой и гостями, за семьей и присутствующими. Именно тогда он мог выбрать момент, когда следует совершить кражу — на глазах у свидетелей.

"Страшно осознавать, что на таком частном и интимном мероприятии был посторонний. Это настоящее нарушение границ", — добавила Надин.

Журналисты указывают, что преступник вынес коробку через задний коридор, ведущий в переулок, где его ждала машина. После разговора с почти 300 гостями, пара оценила потери от $80 до $100 тысяч (от 3,3 до 4,14 млн грн).

Сейчас полиция Глендейла начала расследование, а супруги объявили награду за информацию, которая поможет найти преступника. Несмотря на неудачное начало брака, они стараются сохранять позитивный настрой.

"Самое главное — что все живы и здоровы. Мы стараемся сосредоточиться на хорошем: у нас была замечательная церемония в церкви, веселая вечеринка с семьей и друзьями, и мы праздновали до самого инцидента", — сказал жених Джордж.

Также пара отметила, что они просто хотят, чтобы преступника нашли. Также они заявляют, что их опыт должен научить другие пары, насколько рискованно хранить большие суммы наличных и подарки на свадьбе.

По данным СМИ, пока полиция не объявляет о наличии подозреваемых. В то же время неназванный собеседник журналистов сообщил, что копы подозревают "серийника" в совершении наглого преступления.

