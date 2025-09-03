Свято перетворилося на жах: злодій викрав весільні подарунки на очах у наречених (відео)

Подружжя Джордж і Надін Фарахат з американського штату Каліфорнія розважалися на своєму весіллі, поки під час танців невідомий при камерах і свідках викрав скриню з подарунками. Наразі нахабного гарбіжника шукає поліція, яка підозрює, що це не перша така "акція" зі сторони невідомого.

Наречена говорить, що після новини про крадіжку не змогла втриматися та заплакала від того, що сталося, повідомляє ABC News.

Жінка розповідає, що вона з чоловіком і гостями веселилися в банкетному залі Renaissance у місті Ґлендейл, штат Каліфорнія. Водночас серед гостей був незапрошений чоловік, який нишпорив по залу.

Камери спостереження зафіксували момент крадіжки — коли злодій взяв скриню з подарунками. За оцінками наречених, у якій було десятки тисяч доларів готівкою та подарунками — і це миттєво зупинило святкування.

"Щойно ми дізналися, що сталося — музика зупинилася, все одразу припинилося. Я просто сіла на танцмайданчику і ридала, оточена друзями та двоюрідними братами й сестрами", — розповіла наречена Надін журналістам.

ЗМІ з посиланням на свідків повідомляють, що злодій перебував на весіллі щонайменше 90 хвилин, ходив між гостями, заходив до туалету, а в якийсь момент навіть замовив напій у барі.

Надін переконана, що він спостерігав за танцмайданчиком та гостями, за родиною та присутніми. Саме тоді він міг обрати мить, коли слід скоїти крадіжку — на очах у свідків.

"Страшно усвідомлювати, що на такому приватному й інтимному заході був сторонній. Це справжнє порушення меж", — додала Надін.

Журналісти вказують, що злочинець виніс коробку через задній коридор, що веде до провулку, де на нього чекала машина. Після розмови з майже 300 гостями, пара оцінила втрати від $80 до $100 тисяч (від 3,3 до 4,14 млн грн).

Наразі поліція Ґлендейла розпочала розслідування, а подружжя оголосило нагороду за інформацію, яка допоможе знайти злочинця. Попри невдалий початок шлюбу, вони намагаються зберігати позитивний настрій.

"Найголовніше — що всі живі й здорові. Ми намагаємося зосередитися на хорошому: у нас була чудова церемонія в церкві, весела вечірка з родиною та друзями, і ми святкували до самого інциденту", — сказав наречений Джордж.

Також пара зазначила, що вони просто хочуть, аби злочинця знайшли. Також вони заявляють, що їх досвід має навчити інші пари, наскільки ризиковано зберігати великі суми готівки та подарунки на весіллі.

За даними ЗМІ, наразі поліція не оголошує про наявність підозрюваних. Водночас неназваний співрозмовник журналістів повідомив, що копи підозрюють "серійника" в скоєнні нахабного злочину.

