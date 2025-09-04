Насчитали лишних 42 млн: мужчина заставил горсовет вернуть жителям деньги за услуги

Городской совет Кембриджа в Австралии извинился перед жителями после ошибочного начисления коммунальных сборов на сумму более $1 млн (41 млн грн). Выплату средств налогоплательщикам вернут после обращения одного из жителей, который обнаружил ошибку в счетах за 2025/26 финансовый год.

Как сообщает Daily Mail, городские власти подтвердили, что к возмещению подлежит $999 739 (41 млн грн). Ошибка затронула примерно 4,6 тыс. объектов недвижимости в районах Сити-Бич и Флориат. В результате владельцы домов переплатили от $8,75 (362 грн) до $2 437 (100 тыс. грн).

Исполнительный директор совета Лиза Клек отметила, что муниципальные сборы составляют значительную часть семейных бюджетов, а потому подобная ситуация неприемлема. Она извинилась перед жителями и сообщила, что после полной проверки расчетов возмещение начнется в ближайшее время.

Мэр Кембриджа Гэри Мак уточнил, что средний размер возврата составит около $215 (8,9 тыс. грн).

"Как только житель сообщил нам об этом, мы очень быстро отреагировали. Немного обидно, что произошла эта проблема, но из таких вещей учишься", — сказал он в эфире ABC Radio Perth".

По данным совета, внутренняя проверка также выявила отдельную процедурную ошибку в процессе принятия бюджета. В то же время она не повлияла на счета налогоплательщиков.

Представители совета отметили, что тарифы не будут повышаться для покрытия дефицита, а качество услуг останется без изменений. В то же время после выявления проблемы муниципалитет обратился в Государственный административный трибунал, который отменил ранее утвержденные ставки.

По словам Лизы Клек, обнаруженная ошибка не была зафиксирована внутренним аудитом, а депутаты не смогли ее увидеть во время бюджетного процесса. Рада гарантирует полное возмещение всем пострадавшим налогоплательщикам.

Кроме того, персонал повторно проверил тарифы в других пригородах и не обнаружил аналогичных проблем. На внеочередном заседании совет проголосовал за восстановление корректных ставок и согласовал привлечение внешнего эксперта, который оценит процедуру расчета и предложит пути совершенствования.

