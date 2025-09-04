Нарахували зайвих 42 млн: чоловік змусив міськраду повернути мешканцям гроші за послуги

Міська рада Кембриджа в Австралії вибачилася перед мешканцями після помилкового нарахування комунальних зборів на суму понад $1 млн (41 млн грн). Виплату коштів платникам податків повернуть після звернення одного з жителів, який виявив помилку в рахунках за 2025/26 фінансовий рік.

Як повідомляє Daily Mail, міська влада підтвердила, що до відшкодування підлягає $999 739 (41 млн грн). Помилка зачепила приблизно 4,6 тис. об’єктів нерухомості у районах Сіті-Біч та Флоріат. У результаті власники будинків переплатили від $8,75 (362 грн) до $2 437 (100 тис. грн).

Виконавча директорка ради Ліза Клек наголосила, що муніципальні збори складають значну частину сімейних бюджетів, а тому подібна ситуація є неприйнятною. Вона перепросила мешканців та повідомила, що після повної перевірки розрахунків відшкодування розпочнеться найближчим часом.

Мер Кембриджа Гері Мак уточнив, що середній розмір повернення становитиме приблизно $215 (8,9 тис. грн).

"Як тільки мешканець повідомив нам про це, ми дуже швидко відреагували. Трохи прикро, що сталася ця проблема, але з таких речей вчишся ", — сказав він в ефірі ABC Radio Perth".

За даними ради, внутрішня перевірка також виявила окрему процедурну помилку в процесі ухвалення бюджету. Водночас вона не вплинула на рахунки платників податків.

Представники ради наголосили, що тарифи не підвищуватимуться для покриття дефіциту, а якість послуг залишиться без змін. Водночас після виявлення проблеми муніципалітет звернувся до Державного адміністративного трибуналу, який скасував раніше затверджені ставки.

За словами Лізи Клек, виявлена помилка не була зафіксована внутрішнім аудитом, а депутати не змогли її побачити під час бюджетного процесу. Рада гарантує повне відшкодування всім постраждалим платникам податків.

Крім того, персонал повторно перевірив тарифи в інших передмістях і не виявив аналогічних проблем. На позачерговому засіданні рада проголосувала за відновлення коректних ставок та погодила залучення зовнішнього експерта, який оцінить процедуру розрахунку і запропонує шляхи вдосконалення.

