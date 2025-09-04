Мужчина придумал, как обойти огромную пробку в городе: решение поддержали в сети (видео)

В индийской столице Дели и районах продолжаются непрерывные дожди, которые парализовали работу крупнейших магистралей и вызвали пробки. Один житель столичного региона не захотел ждать среди других машин и решил действовать самостоятельно.

Из-за дорожного хаоса неизвестный и его друг решают поднять скутер и пройти между рядами автомобилей, как видно на опубликованном видео в Instagram.

Ролик с идеей мужчины стал вирусным — набрал более 4 млн просмотров. На кадрах видно, как один человек, с помощью другого, поднимает скутер на плечи и несет его сквозь группы машин.

Пока двое мужчин переносили транспорт, другие водители наблюдали в полном шоке. Некоторые из свидетелей смеются, а некоторые — аплодируют такому решению, как заметно на кадрах.

"Единственное решение для трафика в Гугаоне (пригород столицы Дели — ред). Ab yahi karna pdega (теперь придется делать именно так)", — говорится в подписи к видео.

Сейчас, как сообщает NDTV, метеорологическая ситуация в столице Индии не станет лучше в ближайшее время. Сейчас синоптики говорят, что ливни буду продолжаться до 7-8 сентября, а уровень осадков превысит отметку в 500 мм.

В комментариях к вирусному ролику, местные саркастически шутили над ситуацией. Больше всего юзерам понравились следующие реплики:

"Новый бизнес: перенести байк за 500 рупий на другую сторону дороги";

"Пожалуйста, придайте больше энергии и силы владельцам многоколесных авто, чтобы они могли добраться домой!";

"Индия — не для новичков";

"Новый герой в городе".

