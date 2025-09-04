Чоловік придумав, як обійти величезний затор у місті: рішення підтримали в мережі (відео)
В індійській столиці Делі та районах тривають безперервні дощі, які паралізували роботу найбільших магістралей та спричинили затори. Один мешканець столичного регіону не захотів чекати серед інших машин і вирішив діяти самостійно.
Через дорожній хаос невідомий та його друг вирішують підняти скутер і пройти поміж рядами автомобілів, як видно на опублікованому відео в Instagram.
Ролик з ідеєю чоловіка став вірусним — набрав понад 4 млн переглядів. На кадрах видно, як один чоловік, за допомогою іншого, піднімає скутер на плечі та несе його крізь групи машин.
Поки двоє чоловіків переносили транспорт, інші водії спостерігали в повному шоці. Дехто зі свідків сміється, а дехто — аплодує такому рішенню, як помітно на кадрах.
"Єдине рішення для трафіку в Ґуґаоні (передмістя столиці Делі — ред). Ab yahi karna pdega (тепер доведеться робити саме так)", — йдеться у підписі до відео.
Наразі, як повідомляє NDTV, метеорологічна ситуація в столиці Індії не стане кращою найближчим часом. Наразі синоптики говорять, що зливи буду тривати до 7-8 вересня, а рівень опадів перевищить позначку в 500 мм.
Реакція соцмереж
У коментарях до вірусного ролика, місцеві саркастично жартували над ситуацією. Найбільше юзерам сподобалися такі репліки:
- "Новий бізнес: перенести байк за 500 рупій на інший бік дороги";
- "Будь ласка, надайте більше енергії та сили власникам багатоколісних авто, щоб вони могли дістатися додому!";
- "Індія — не для новачків";
- "Новий герой у місті".
