Чоловік придумав, як обійти величезний затор у місті: рішення підтримали в мережі (відео)

В індійській столиці Делі та районах тривають безперервні дощі, які паралізували роботу найбільших магістралей та спричинили затори. Один мешканець столичного регіону не захотів чекати серед інших машин і вирішив діяти самостійно.

Через дорожній хаос невідомий та його друг вирішують підняти скутер і пройти поміж рядами автомобілів, як видно на опублікованому відео в Instagram.

Ролик з ідеєю чоловіка став вірусним — набрав понад 4 млн переглядів. На кадрах видно, як один чоловік, за допомогою іншого, піднімає скутер на плечі та несе його крізь групи машин.

Поки двоє чоловіків переносили транспорт, інші водії спостерігали в повному шоці. Дехто зі свідків сміється, а дехто — аплодує такому рішенню, як помітно на кадрах.

"Єдине рішення для трафіку в Ґуґаоні (передмістя столиці Делі — ред). Ab yahi karna pdega (тепер доведеться робити саме так)", — йдеться у підписі до відео.

Наразі, як повідомляє NDTV, метеорологічна ситуація в столиці Індії не стане кращою найближчим часом. Наразі синоптики говорять, що зливи буду тривати до 7-8 вересня, а рівень опадів перевищить позначку в 500 мм.

Реакція соцмереж

У коментарях до вірусного ролика, місцеві саркастично жартували над ситуацією. Найбільше юзерам сподобалися такі репліки:

"Новий бізнес: перенести байк за 500 рупій на інший бік дороги";

"Будь ласка, надайте більше енергії та сили власникам багатоколісних авто, щоб вони могли дістатися додому!";

"Індія — не для новачків";

"Новий герой у місті".

