Устала от крошечной комнаты: девушка переехала в дом с 200 соседями (фото)

32-летняя итальянка Аврора Бьянко долгое время жила в Восточном Лондоне в маленькой комнате родительского дома. Именно тогда она решила найти свое отдельное жилье, и таким образом наткнулась на концепцию сожительства.

Related video

Женщина говорит, что мечта о собственном пространстве казалась недостижимой, ведь аренда в столице Британии имеет просто космические цены, сообщает WhatstheJam.

Когда Аврора наткнулась на место с коливингом, то есть совместного проживания в здании с частными студиями и общими зонами, то решила рискнуть. Хотя она признается, что жить рядом с 200 соседями выглядела "довольно безумно".

"Я думала, что это будет как общежитие, но оказалось совсем не так. Раньше я платила £670 (около 31,5 тыс. грн) за крошечную комнату со счетами. Теперь мы с парнем платим по £919 (около 43, 2 тыс. грн) каждый — и имеем все, что только можно представить", — говорит девушка.

После переезда в октябре 2024 года она со своим бойфрендом снимают студию за £1,839 (около 86,4 тыс. грн) за частную студию, которая включает спортзал, коворкинг, кинозал, кухню, коммунальные услуги и собственную удобную квартиру. В целом девушка экономит ежемесячно около £500 (около 23,5 тыс. грн).

Аврора Бьянко довольна выбором своей студии в доме с коливингом Фото: Jam Press

"Это решение — просто находка. Мы экономим сотни фунтов ежемесячно, и при этом имеем доступ ко всему: спортзал, кухня, даже кинозал для свиданий — все включено. Я не верю, что когда-то платила почти 700 фунтов за комнату, где не было даже места для стола. Теперь у нас есть студия, комфорт и сообщество — и еще и остаются деньги", — признается Аврора.

Несмотря на то, что в здании живут сотни людей, девушка говорит, что ни разу не было конфликтов или неудобств. Здесь главное — найти баланс между коммуникацией и собственным пространством.

"Хочешь — общаешься, хочешь — просто берешь кофе и идешь в свою комнату. У меня есть приватность, но в то же время ощущение сообщества. Можно быть интровертом и не говорить ни с кем, или наоборот — ходить на мероприятия. Здесь нет давления, нет драмы", — откровенно говорит итальянка.

Ранее Фокус сообщал, как девушке посоветовали бежать из арендованного жилья. Женщина, которая сняла жилье через Airbnb, поделилась видео интерьера, который оказался ужасно похожим на дом из популярной игры в жанре ужасов.

Впоследствии стало известно, что мойщики окон вогнали в депрессию женщину. Оказалось, что рабочие случайно заметили женщину без одежды, а теперь муж пострадавшей хочет подать в суд и требует компенсации за нарушение частной жизни.