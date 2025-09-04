Втомилася від крихітної кімнати: дівчина переїхала до будинку з 200 сусідами (фото)

32-річна італійка Аврора Б'янко тривалий час мешкала у Східному Лондоні в маленькій кімнаті батьківського будинку. Саме тоді вона вирішила знайти своє окреме житло, і таким чином натрапила на концепцію співмешкання.

Related video

Жінка говорить, що мрія про власний простір здавалася недосяжною, адже оренда в столиці Британії має просто космічні ціни, повідомляє WhatstheJam.

Коли Аврора натрапила на місце з колівінгом, тобто спільного проживання в будівлі з приватними студіями та спільними зонами, то вирішила ризикнути. Хоча вона зізнається, що жити поруч з 200 сусідами виглядала "доволі божевільно".

"Я думала, що це буде як гуртожиток, але виявилося зовсім не так. Раніше я платила £670 (близько 31,5 тис. грн) за крихітну кімнату з рахунками. Тепер ми з хлопцем платимо по £919 (близько 43, 2 тис. грн) кожен — і маємо все, що тільки можна уявити", — каже дівчина.

Після переїзду в жовтні 2024 року вона зі своїм бойфрендом знімають студію за £1,839 (близько 86,4 тис. грн) за приватну студію, яка включає спортзал, коворкінг, кінозал, кухню, комунальні послуги та власну зручну квартиру. Загалом дівчина економить щомісяця біля £500 (близько 23,5 тис. грн).

Аврора Б'янко задоволена вибором своєї студії в будинку з колівінгом Фото: Jam Press

"Це рішення — просто знахідка. Ми економимо сотні фунтів щомісяця, і при цьому маємо доступ до всього: спортзал, кухня, навіть кінозал для побачень — усе включено. Я не вірю, що колись платила майже 700 фунтів за кімнату, де не було навіть місця для столу. Тепер у нас є студія, комфорт і спільнота — і ще й залишаються гроші", — зізнається Аврора.

Попри те, що в будівлі мешкають сотні людей, дівчина каже, що жодного разу не мала конфліктів чи незручностей. Тут головне — знайти баланс між комунікацією та власним простором.

"Хочеш — спілкуєшся, хочеш — просто береш каву і йдеш у свою кімнату. Я маю приватність, але водночас відчуття спільноти. Можна бути інтровертом і не говорити ні з ким, або навпаки — ходити на заходи. Тут немає тиску, немає драми", — відверто говорить італійка.

Раніше Фокус повідомляв, як дівчині порадили тікати з орендованого помешкання. Жінка, яка зняла житло через Airbnb, поділилася відео інтер'єру, що виявився жахливо схожим на будинок із популярної гри в жанрі жахів.

Згодом стало відомо, що мийники вікон увігнали в депресію жінку. Виявилося, що робітники випадково помітили жінку без одягу, а тепер чоловік постраждалої хоче подати до суду та вимагає компенсації за порушення приватного життя.