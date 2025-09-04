Теща приготовила паре подарок на годовщину: в сети озадачены таким выбором (фото)

Один мужчина праздновал с женой очередную годовщину свадьбы, когда его теща прислала подарок паре. Когда пара увидела, что именно передала женщина женатой паре, то они не поверили увиденному.

Related video

Мужчина был поражен тем, что он с женой получили вазу, но больше всего их поразила надпись на ней, говорится в заметке автора поста в Reddit.

Сообщение стало вирусным — набрало более 66 тыс. реакций. Мужчина получил подарок, в котором была хрустальная ваза ручной работы с подписью инициалов пары.

Вероятно, пара праздновала 15-ю годовщину брака, ведь именно на эту дату дарят супругам предметы и вещи из стекла. Но автор поста был поражен увиденным и сделал фотографию подарка.

Подаренная ваза имела один серьезный недостаток Фото: Reddit

"Моя теща подарила жене и мне на годовщину вазу с монограммами", — подписал свое фото мужчина.

Курьезность ситуации заключается в том, что подпись "aSs", которая означает инициалы пары, дословно при прочтении означает слово "ж*па". Именно поэтому автор поста и намекнул на то, что подарок имел особый контекст.

Реакция соцсетей

В комментариях к вирусному посту, пользователи откровенно хохотали и высмеяли подарок тещи. Больше всего корреспондентам понравились такие реплики:

"Теща послала зятя в одно место!";

"Кажется, она даже не в курсе, что произошло";

"Надпись просто шикарная. Кажется, знаю, что подарю своей теще, лол";

"Ахаххахахах, это просто лучший пост дня";

"Интересно, а на следующую годовщину она подарит надпись, где нужно послать куда подальше?".

Ранее Фокус сообщал, как Борис Джонсон удивил забавным подарком для третьей жены. По этому случаю многодетная мать не только показала архивные фото с церемонии бракосочетания, но и похвасталась подарком от мужа.

Впоследствии стало известно, что невеста оказалась перед дилеммой из-за подарка мужа. В Великобритании молодая женщина призналась, что не может носить кольцо, которое ее жених создавал в течение нескольких месяцев.