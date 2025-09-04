Теща приготувала парі подарунок на річницю: в мережі спантеличені таким вибором (фото)
Один чоловік святкував з дружиною чергову річницю весілля, коли його теща надіслала подарунок парі. Коли пара побачила, що саме передала жінка одруженій парі, то вони не повірили побаченому.
Чоловік був вражений тим, що він з дружиною отримали вазу, але найбільше їх вразив напис на ній, йдеться в дописі автора посту в Reddit.
Повідомлення стало вірусним — набрало понад 66 тис. реакцій. Чоловік отримав подарунок, у якому була кришталева ваза ручної роботи з підписом ініціалів пари.
Ймовірно, пара святкувала 15-ту річницю шлюбу, адже саме на цю дату дарують подружжю предмети та речі зі скла. Та автор посту був вражений побаченим і зробив світлину подарунку.
"Моя теща подарувала дружині та мені на річницю вазу з монограмами", — підписав своє фото чоловік.
Курйозність ситуації полягає в тому, що підпис "aSs", який означає ініціали пари, дослівно при прочитанні означає слово "д*па". Саме тому автор посту й натякнув на те, що подарунок мав особливий контекст.
Реакція соцмереж
У коментарях до вірусного посту, юзери відверто реготали та висміяли подарунок тещі. Найбільше дописувачам сподобалися такі репліки:
- "Теща послала зятя в одне місце!";
- "Здається, вона навіть не в курсі, що сталося";
- "Напис просто шикарний. Здається, знаю, що подарую своїй тещі, лол";
- "Ахаххахах, це просто найкращий пост дня";
- "Цікаво, а на наступну річницю вона подарує напис йди куди подалі?".
