У своєму репертуарі: Борис Джонсон здивував кумедним подарунком для третьої дружини

29 травня 2025 року Борис Джонсон і його дружина Керрі (у дівоцтві Саймондс) відзначили четверту річницю шлюбу. З цієї нагоди багатодітна мати не тільки показала архівні фото з церемонії одруження, а й похвалилася подарунком від чоловіка.

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Фото і відео мати чотирьох дітей традиційно опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На записі Борис Джонсон у костюмі з краваткою катається доріжками навколо їхнього сільського будинку на велосипеді з коляскою.

"Не зовсім звичайний подарунок на річницю весілля", — підписала публікацію Керрі.

Відео чимало повеселило підписників.

"Хоча виглядає весело", "Який чудовий подарунок! Такий продуманий і оригінальний", "О, який казковий подарунок для особливих спогадів! Люблю все таке унікальне. Випий шампанського, щоб відсвяткувати", "Обожнюю це! Я була б така щаслива", "Це просто геніально!!! Келих шампанського вам, поки Борис робить всю роботу!" — пишуть у коментарях.

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Місіс Джонсон також поділилася двома фотографіями, зробленими в день їхнього весілля. На першій вона з чоловіком йде у весільній сукні та вінку, посміхаючись гостям, а на другій, чорно-білій, подружжя танцює на весільній вечірці. На Керрі — коротка сукня, розшита паєтками і туфлі на невисоких підборах. Вони з чоловіком міцно обіймають одне одного.

Борис і Керрі відсвяткували весілля в колі найближчих Фото: Скриншот Фото: Скриншот

Керрі стала третьою дружиною політика. Про їхній роман стало відомо 2018 року, що поклало край 25-річному шлюбу Бориса з матір'ю його чотирьох дітей Мариною Віллер.

Наприкінці 2019 року Джонсон освідчився Керрі, а у квітні 2020-го вони стали батьками сина Вілфреда. За трохи більше ніж рік вони повінчалися у Вестмінстерському соборі, відгулявши весілля в колі близьких.

За чотири роки шлюбу у них народилися ще троє дітей: Ромі (3 роки), Френкі, якому 5 липня виповниться два роки, і Поппі Еліза Джозефін. Друга дочка пари з'явилася на світ лише за кілька днів до четвертої річниці шлюбу, 21 травня 2025 року.

Керрі приховувала останню вагітність. Вона поділилася фотосесією тільки після народження дівчинки, зізнавшись, що під час очікування дитини сильно хворіла і погано почувалася.

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