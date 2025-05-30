В своем репертуаре: Борис Джонсон удивил забавным подарком для третьей жены

29 мая 2025 года Борис Джонсон и его жена Кэрри (в девичестве Саймондс) отметили четвертую годовщину брака. По этому случаю многодетная мать не только показала архивные фото с церемонии бракосочетания, но и похвасталась подарком от мужа.

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Фото и видео мать четырех детей традиционно опубликовала на своей странице в Instagram.

На записи Борис Джонсон в костюме с галстуком катается по дорожкам вокруг их деревенского дома на велосипеде с коляской.

"Не самый обычный подарок на годовщину свадьбы", — подписала публикацию Кэрри.

Видео немало повеселило подписчиков.

"Хотя выглядит весело", "Какой чудесный подарок! Такой продуманный и оригинальный", "О, какой сказочный подарок для особых воспоминаний! Люблю все такое уникальное. Выпей шампанского, чтобы отпраздновать", "Обожаю это! Я была бы так счастлива", "Это просто гениально!! Бокал шампанского вам, пока Борис делает всю работу!" — пишут в комментариях.

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Миссис Джонсон также поделилась двумя фотографиями, сделанными в день их свадьбы. На первой она с мужем идет в свадебном платье и венке, улыбаясь гостям, а на втором, черно-белом, супруги танцуют на свадебной вечеринке. На Кэрри — короткое платье, расшитое пайетками и туфли на невысоком каблуке. Они с мужем крепко обнимают друг друга.

Борис и Кэрри отпраздновали свадьбу в кругу самых близких Фото: Скриншот Фото: Скриншот

Кэрри стала третьей женой политика. Об их романе стало известно в 2018 году, что положило конец 25-летнему браку Бориса с матерью его четырех детей Мариной Уиллер.

В конце 2019 года Джонсон сделал предложение Кэрри, а в апреле 2020-го они стали родителями сына Уилфреда. Спустя чуть больше года они повенчались в Вестминстерском соборе, отгуляв свадьбу в кругу близких.

За четыре года брака у них родились еще трое детей: Роми (3 года), Фрэнки, которому 5 июля исполнится два года, и Поппи Элиза Джозефин. Вторая дочь пары появилась на свет всего за несколько дней до четвертой годовщины брака, 21 мая 2025 года.

Кэрри скрывала последнюю беременность. Она поделилась фотосессией только после рождения девочки, признавшись, что во время ожидания ребенка сильно болела и плохо себя чувствовала.

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