Новый герой интернет-мемов: прогулка Майло в горах стала вирусной в сети (фото)

Владелица собаки по кличке Майло прогуливалась с ней в горах и сделала несколько фотографий с забавным выражением мордочки четвероногого. Кадры с хвостатым стали вирусными и вызвали появление нового персонажа мемов.

Сама жительница США не раскрывает деталей прогулки с собакой, фотографии с которой были обнародовала на одном из форумов в Reddit.

Сообщение пользовательницы стало вирусным — сейчас уже имеет более 35 тыс. реакций. Автор сообщения вероятно прогуливалась с Майло в одной из лесистых местностей с холмами, где поймала курьезные кадры.

Майло высунул язык Фото: Reddit Собака подняла лапы и открыла пасть Фото: Reddit

Поведение собаки быстро заинтересовало интернет-пользователей, которые начали активно создавать мемы и коллажи с собакой. В частности, пользователь с именем Дилан в своем X считает, что собака может стать новым интернет-персонажем.

"На Reddit безумно вирусится один пес — за 5 часов он набрал более 15 тысяч лайков. Его зовут Майло, и он получает кучу реакций благодаря своим мемным выражениям морды. Немного напоминает DOGE и Pop Cat — тот самый вайб", — написал мужчина.

Он добавляет, что в сети уже давно не было собачьего "мемного прорыва". Также он просит "запустить нового фаворита мемов", делая коллажи с собакой.

Мем с Майло Майло катается на горке Фото: Reddit

Известно, что женщина с Аляски (США), которая ухаживает за Майло, также имеет нескольких подопечных. Она постоянно выкладывает с ними фото и видео в течение последних лет.

Реакция соцсетей

В комментариях к вирусному посту, пользователи активно начали саркастически и курьезно реагировать на сообщение женщины. Больше всего корреспондентам понравились такие реплики:

"Пришло время делать стикеры с Майло";

"ГООООООООООЛ!";

"Майло рулит!";

"Кажется, у нас есть новый фаворит мемов. И им становится Майло!";

"Настолько фотогеничный, что просто без слов!".

