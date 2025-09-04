Новий герой інтернет-мемів: прогулянка Майло в горах стала вірусною в мережі (фото)

Власниця собаки на кличку Майло прогулювалася з ним у горах і зробила кілька світлин з кумедним виразом мордочки чотирилапого. Кадри з хвостатим стали вірусними та спричинили появу нового персонажа мемів.

Сама мешканка США не розкриває деталей прогулянки з собакою, світлини з якою були оприлюднила на одному з форумів у Reddit.

Повідомлення користувачки стало вірусним — наразі вже має понад 35 тис. реакцій. Авторка допису ймовірно прогулювалася з Майло в одній з лісистих місцевостей з пагорбами, де спіймала курйозні кадри.

Майло висолопив язика Фото: Reddit Собака підняла лапи та відкрила пащу Фото: Reddit

Поведінка собаки швидко зацікавила інтернет-користувачів, які почали активно створювати меми та колажі з собакою. Зокрема, користувач з іменем Ділан у своєму X вважає, що собака може стати новим інтернет-персонажем.

"На Reddit шалено віруситься один пес — за 5 годин він набрав понад 15 тисяч вподобань. Його звати Майло, і він отримує купу реакцій завдяки своїм мемним виразам морди. Трохи нагадує DOGE і Pop Cat — той самий вайб", — написав чоловік.

Він додає, що в мережі вже давно не було собачого "мемного прориву". Також він просить "запустити нового фаворита мемів", роблячи колажі з собакою.

Мем з Майло Майло катається на гірці Фото: Reddit

Наразі відомо, що жінка з Аляски (США), яка доглядає за Майло, також має кількох підопічних. Вона постійно викладає з ними фото та відео протягом останніх років.

Реакція соцмереж

У коментарях до вірусного посту, юзери активно почали саркастично та курйозно реагувати на допис жінки. Найбільше дописувачам сподобалися такі репліки:

"Настав час робити стікери з Майло";

"ГООООООООЛ!";

"Майло рулить!";

"Здається, у нас є новий фаворит мемів. І ним стає Майло!";

"Настільки фотогенічний, що просто без слів!".

