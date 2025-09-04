Мужчина показал обручальное кольцо собаке, прежде чем сделать предложение девушке (видео)

Во Флориде (США) романтическое предложение руки и сердца вызвало умиление миллионов людей в сети. Мужчина решил показать обручальное кольцо сразу их любимому питомцу, собаке по кличке Бо, а затем уже невесте.

Линдси, известная в TikTok под ником @lindsaynicole4_, рассказала, что ее бойфренд попросил одобрения у их пса перед тем, как встать на одно колено.

На видео видно, как мужчина достает коробочку с кольцом и обращается к Бо: "Это для мамы. Она навсегда останется твоей мамой".

Собака внимательно посмотрела на кольцо и в ответ буквально "улыбнулась", чем растопила сердца зрителей.

Клип набрал более 12,5 миллиона просмотров и свыше 3,4 миллиона лайков. Подписчики оставили тысячи комментариев:

"Собаки все понимают, и это доказательство".

"Я собираюсь расплакаться из-за незнакомого парня, показавшего кольцо своей собаке".

"Она навсегда станет ее мамочкой".

Некоторые пользователи с юмором делились историями о своих питомцах.

"Моя собака сначала лаяла, а потом хотела съесть кольцо", — написал один из них.

Позже Линдси выложила фотографии помолвки: романтическое предложение у воды и праздничную вечеринку. На снимках Бо занимает центральное место, подтверждая свою особую роль в их семье.

Все больше пар во всем мире делают питомцев частью свадебных торжеств. По данным опроса OnePoll для Amazon Handmade (2024) среди 2000 владельцев собак: 66% готовы пригласить питомца на свадьбу, 50% доверили бы ему нести кольца, 9% даже хотели бы видеть собаку шафером.

