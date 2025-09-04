Чоловік показав обручку собаці, перш ніж освідчитися дівчині (відео)

У Флориді (США) романтична пропозиція руки і серця викликала розчулення мільйонів людей у мережі. Чоловік вирішив показати обручку одразу їхньому улюбленому вихованцеві, собаці на прізвисько Бо, а потім уже нареченій.

Related video

Ліндсі, відома в TikTok під ніком @lindsaynicole4_, розповіла, що її бойфренд попросив схвалення у їхнього пса перед тим, як стати на одне коліно.

На відео видно, як чоловік дістає коробочку з обручкою і звертається до Бо: "Це для мами. Вона назавжди залишиться твоєю мамою".

Собака уважно подивилася на каблучку й у відповідь буквально "посміхнулася", чим розтопила серця глядачів.

Кліп набрав понад 12,5 мільйона переглядів і понад 3,4 мільйона лайків. Підписники залишили тисячі коментарів:

"Собаки все розуміють, і це доказ".

"Я збираюся розплакатися через незнайомого хлопця, який показав обручку своєму собаці".

"Вона назавжди стане її матусею".

Деякі користувачі з гумором ділилися історіями про своїх вихованців.

"Моя собака спочатку гавкала, а потім хотіла з'їсти каблучку", — написав один із них.

Пізніше Ліндсі виклала фотографії заручин: романтичну пропозицію біля води й святкову вечірку. На знімках Бо займає центральне місце, підтверджуючи свою особливу роль у їхній родині.

Дедалі більше пар у всьому світі роблять вихованців частиною весільних урочистостей. За даними опитування OnePoll для Amazon Handmade (2024) серед 2000 власників собак: 66% готові запросити улюбленця на весілля, 50% довірили б йому нести обручки, 9% навіть хотіли б бачити собаку шафером.

Раніше Фокус повідомляв, що дівчина показала ранкові капризи своєї такси. Господиня собаки Мікаела Вайлд з Лос-Анджелеса (США) показала свою незвичайну рутину з вихованцем, яка розсмішила і здивувала тисячі глядачів.

Також стало відомо, що кіт перетворив посудомийну машину на свій притулок. 38-річний Кал Вінсент із Вікторії (Канада) розповів, що його вихованець постійно шукає нові затишні місця. Нещодавно одним із них виявилася посудомийна машина.