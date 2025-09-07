Вывески в уборную ресторана удивили клиента: в сети высмеяли нелепые "шедевры" (фото)

Клиент одного из индийских ресторанов в столице Испании заметил странные вывески, которые указывали на туалет для мужчин и женщин. В сети к посту пользователи высмеяли "фантазию" работников и поглумились над "шедеврами" вывесок.

Related video

Вывески к уборным напоминали по своим формам точные копии известные индийские храмовые сооружения с намеками на пол, говорится в публикации автора поста в Reddit.

Сообщение мужчины стало очень вирусным — набрало более 54 тыс. реакций. На фотографии можно заметить две таблички, стилизованные под индийский стиль заведения.

Для вывески к мужскому туалету "создатели" решили изобразить два купола с высокой башней посередине, что визуально намекают на половую систему. В то же время для женского туалета авторы решили сделать два округлых купола, которые напоминают грудь.

Вывески к туалетам в индийском ресторане Мадрида Фото: Reddit

"Вывески к туалетам в популярном индийском ресторане Мадрида", — говорится в подписи автора поста.

Пока пользователь Reddit не сообщил, когда именно были сняты эти кадры. По версии юзеров, похожие вывески могут быть или в ресторане "Бангалор", или "Пурнима" в испанской столице, ведь цвет стен обоих заведений имеют характерный зеленый цвет.

Что говорят в сети

В комментариях к вирусному посту, юзеры безжалостно раскритиковали увиденное. Одни говорили о сексизме и непристойном отношении, вторые намекали на отсутствие "ума" у владельцев заведения, третьи — апеллировали к религии и уважению личной жизни.

Больше всего пользователям понравились следующие реплики:

"Если Тадж-Малах и два купола показывают, куда идти в туалет, то это просто полный идиотизм!";

"Вот что должен подумать человек, который увидит такое?";

"Когда идиоты — это проблема, от которой никуда не деться. А если еще и так...";

"У меня в мыслях одни бранные слова. Но я лучше промолчу";

"Это явно может потянуть на оскорбление веру, символов и святынь Индии. Владелец, что, бессмертный или тупо невежда?";

"А меня позабавили "кривые" руки дизайнеров и глупая идея так сделать";

"Кажется, кто-то из дизайнеров читал Камасутру и историю архитектуры Индии одновременно. Ну а что получилось — вы видите сами!".

Ранее Фокус рассказывал, как коренастого мужчину шокировала "необычная сантехника". Американец решил сходить в уборную, но увиденное поразило его и пользователей в сети.

Впоследствии стало известно, что "король туалетов" отходит от дел. 70-летний руководитель Британской ассоциации туалетов Рэймонд Мартин заявил, что ищет себе преемника после более 20 лет борьбы за чистые и доступные общественные туалеты.