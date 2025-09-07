Вивіски до вбиральні ресторану здивували клієнта: в мережі висміяли недолугі "шедеври" (фото)
Клієнт одного з індійських ресторанів у столиці Іспанії помітив дивні вивіски, які вказували на туалет для чоловіків і жінок. У мережі до посту користувачі висміяли "фантазію" працівників і поґлузували над "шедеврами" вивісок.
Вивіски до вбиралень нагадували за своїми формами точні копії відомі індійські храмові споруди з натяками на стать, йдеться в публікації автора посту в Reddit.
Повідомлення чоловіка стало дуже вірусним — набрало понад 54 тис. реакцій. На фотографії можна помітити дві таблички, стилізовані під індійський стиль закладу.
Для вивіски до чоловічого туалету "творці" вирішили зобразити два куполи з високою вежею посередині, що візуально натякають на статеву систему. Водночас для жіночого туалету автори вирішили зробити два округлих куполи, які нагадують груди.
"Вивіски до туалетів в популярному індійському ресторані Мадрида", — йдеться в підписі автора посту.
Наразі користувач Reddit не повідомив, коли саме були зняті ці кадри. За версію юзерів, схожі вивіски можуть бути або в ресторані "Бангалор", або "Пурніма" в іспанській столиці, адже колір стін обидвох закладів мають характерний зелений колір.
Що кажуть в мережі
У коментарях до вірусного посту, юзери безжально розкритикували побачене. Одні говорили про сексизм і непристойне ставлення, другі натякали на відсутність "розуму" у власників закладу, треті — апелювали до релігії та поваги особистого життя.
Найбільше користувачам сподобалися такі репліки:
- "Якщо Тадж-Малах і два куполи показують, куди йти в туалет, то це просто повний ідіотизм!";
- "От що має подумати людина, яка побачить таке?";
- "Коли йолопи — це проблема, від якої нікуди не дітися. А якщо ще й так…";
- "У мене в думках одні лайливі слова. Але я краще промовчу";
- "Це явно може потягнути на образу віру, символів і святинь Індії. Власник, що, безсмертний чи тупо невіглас?";
- "А мене потішили "криві" руки дизайнерів і дурнувата ідея так зробити";
- "Здається, хтось з дизайнерів читав Камасутру та історію архітектури Індії водночас. Ну а що вийшло — ви бачите самі!".
